Drei Kinder von drei Vätern: Kate Hudson liebt ihre Familie!

Kate Hudson (43) blickt nicht mit Reue auf ihre Verflossenen zurück! Die Schauspielerin war von 2000 bis 2007 mit dem Sänger Chris Robinson verheiratet und hat mit ihm Sohn Ryder (19). Nachdem sie 2010 Matthew Bellamy (44) kennengelernt hatte, bekamen die beiden im folgenden Jahr Kates zweiten Sohn Bingham (11). Die Verlobung löste Kate nach mehr als drei Jahren wieder auf. Ihre Tochter Rani Rose (4) bekam die Schauspielerin 2018 mit Danny Fujikawa (36). Der Musiker hielt bereits vor über einem Jahr um ihre Hand an, die Hochzeitsplanung stehe aber noch am Anfang. Nun blickte Kate auf ihre Trennungen zurück.

"Trotz der Tiefpunkte, in denen ich dachte, ich hätte in Beziehungen und mit meiner Familie versagt, wusste ich, dass es richtig war, nicht in diesen Beziehungen zu bleiben.", erzählte der "Glass Onion"-Star im Podcast "Table for Two". Diese Einsicht sei nicht gerade einfach. Dennoch sei Kate froh, nicht für ihre Kinder in einer unglücklichen Ehe – oder Verlobung – geblieben zu sein. "Ich bin glücklich und meine Kinder sind glücklich. […] Ich fühle kein Versagen", erklärte sie.

Kate sei außerdem dankbar für das gute Verhältnis, das sie inzwischen mit den Vätern ihrer Kinder hat. Matthew stehe ihr sehr nahe und die Schauspielerin ist sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Auch gegen ihren Ex-Mann Chris hege die Dreifachmama keinen Groll. In einem früheren Interview hatte sie gestanden: "Er war so wichtig für mich, um mir beizubringen, wie es sich anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden."

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Kinder Rani, Bingham und Ryder

Getty Images Matt Bellamy und Kate Hudson 2014

Getty Images Chris Robinson und Kate Hudson 2003

