Matthew Bellamy (42) ist wieder Papa geworden! Der Muse-Sänger und seine Frau Elle Evans (30) haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Der Musiker hat bereits einen 8-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Erst im Februar hatte das Paar bekannt gegeben, dass Nachwuchs unterwegs ist. Im Netz verkündete Matt nun mit einem niedlichen Familien-Schnappschuss die Ankunft seiner Tochter – und verriet sogleich auch noch ihren besonderen Namen!

Matt teilte das Foto auf Instagram: Mit seinem Baby im Arm und seiner Liebsten an seiner Seite lächelt der 41-Jährige in seine Smartphone-Linse. Die kleine Dame scheint dabei noch recht erschöpft zu sein, kein Wunder: Sie ist erst sechs Tage alt! "Lovella Dawn Bellamy wurde am 7. Juni in Los Angeles mit genau dem gleichen Quarantäne-Haarschnitt wie ihr Papa geboren. Mama Elle hat einen unglaublichen Job gemacht", kommentierte er unter das Bild. Elle verriet außerdem auf ihrem Profil, dass die Kleine bei der Geburt 4082 Gramm gewogen und 58 Zentimeter gemessen habe.

Auch ein zweites Foto teilte Matt mit seiner Insta-Community: Auf der Aufnahme lächelt die frischgebackene Mama mit ihrem schlummernden Töchterchen auf dem Arm in die Kamera. Die beiden Mädels sind im Partnerlook: Während Elle ein schönes Blumenkleid trägt, ist Lovella in ein Tuch mit dem gleichen Muster eingewickelt. Was sagt ihr zum Namen der Kleinen? Stimmt ab.

Getty Images Matthew Bellamy und Elle Evans bei den Grammys 2016

Instagram / mattbellamy Elle Evans und Baby Lovella Dawn

Getty Images Matthew Bellamy und Kate Hudson bei einer Gala 2014



