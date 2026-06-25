Falsche Version: Panne bei "Prominent getrennt" irritiert

Beim Realityformat Prominent getrennt auf RTL+ hat es heute eine ungewöhnliche Panne gegeben: Folge neun wurde in einer fehlerhaften Version hochgeladen und musste daraufhin wieder vom Stream genommen werden. Wie der Sender über den offiziellen Instagram-Account jetzt bekanntgab, handelte es sich um eine Version ohne sogenannte Einordnung. "Es wurde leider die falsche Version von Folge 9 hochgeladen. Die korrekte Version inkl. Einordnung wird schnellstmöglich zur Verfügung gestellt. Aus technischen Gründen kann dies aber ein paar Stunden dauern", hieß es in dem Statement.

Kurze Zeit später wurde die Folge zwar erneut hochgeladen, doch das brachte neue Verwirrung mit sich. Fans sind überzeugt, dass in der neuen Version Szenen fehlen. Auf Social Media spekulieren Zuschauer über ein angeblich herausgeschnittenes Gespräch von Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (35): "Ich glaube, die haben tatsächlich was rausgeschnitten. Und zwar die Stelle bei der Zeit zu zweit, als Vanessa zu Aleks meinte, dass das mit Christina und Temptation ja geplant war und er es zugibt: 'Ja, das mit Christina war geplant'", schrieb ein Nutzer. Eine andere Person mutmaßte: "Kam mal kurz ein Anwaltsschreiben?"

Vanessa selbst meldete sich bereits in ihrer eigenen Instagram-Story zu Wort und reagierte damit auf die Aufregung rund um die Folge, bei der es zwischen ihr und ihrem Ex-Verlobten heftig eskalierte. "Nach all dem Trubel rund um die neue Folge, warten wir gerade die neue Version ab. Ich möchte definitiv was zu der Zeit zu zweit sagen", kündigte sie an und bedankte sich zunächst bei ihren Followern für "all die unterstützenden Nachrichten". Ein ausführlicheres Statement wollte sie für später in Aussicht stellen.

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026