Plant Jesy Nelson etwa den Sprung ins Reality-TV?

Jesy Nelson (35) könnte nun schon bald im Reality-TV zu sehen sein! Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, soll die Sängerin derzeit Gespräche über eine Teilnahme an der ITV-Show The Only Way Is Essex führen. Demnach denkt die 35-Jährige sogar darüber nach, ihre Musikkarriere vorerst in den Hintergrund zu rücken und stattdessen Teil der beliebten Realityshow zu werden. Einem Insider zufolge soll sie bereits mit Verantwortlichen und Castmitgliedern über eine mögliche Rolle sprechen.

Dabei könnte Jesy offenbar besonders gut zur sogenannten "Glam Mums"-Gruppe der Sendung passen, wie The Standard berichtet. Dort könnte sie künftig gemeinsam mit Reality-TV-Bekanntheiten wie Lauren Goodger (39) und Amy Childs (36) vor der Kamera stehen. "Das passt einfach perfekt", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. "Auch wenn noch nichts bestätigt ist, ist allein die Tatsache, dass Jesy überhaupt für die Show im Gespräch ist, ein riesiger Gewinn für 'TOWIE'." Schließlich stammt die Sängerin aus Essex und zählt als ehemaliges Mitglied von Little Mix zu den bekanntesten britischen Popstars der vergangenen Jahre.

Auf Social Media heizt Jesy die Spekulationen selbst weiter an. Erst kürzlich stellte die Sängerin auf Instagram eine legendäre Szene aus der Realityshow nach und machte aus ihrer Begeisterung keinen Hehl: "Jeder, der mich wirklich kennt, weiß, wie sehr ich 'TOWIE' liebe." In den vergangenen Monaten hatte Jesy vor allem wegen der gesundheitlichen Probleme ihrer Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe Schlagzeilen gemacht. Ob sie nun tatsächlich bald den Sprung ins Reality-TV wagt, bleibt also abzuwarten.

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Getty Images Jesy Nelson beim Capital Jingle Bell Ball im The O2 Arena in London, 11. Dezember 2021

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson schiebt den Kinderwagen mit ihren Zwillingen, 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge im Krankenhaus, 2026