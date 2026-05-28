Little Mix plant Comeback als musikalisches Trio

Das Little-Mix-Comeback nimmt immer konkretere Formen an: Perrie Edwards (32) hat jetzt in einem Interview mit dem Magazin Attitude bestätigt, dass eine Reunion der britischen Girlgroup zu "hundert Prozent" kommen werde. Die 32-Jährige ließ keinen Zweifel daran, dass sie bereit ist, wieder mit ihren Bandkolleginnen auf die Bühne zu steigen. Allerdings: Das Comeback ist nur als Trio geplant – Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34) sind mit an Bord, doch Jesy Nelson (34) bleibt vorerst außen vor.

Perrie machte dabei keinen Hehl aus ihrer Ungeduld, endlich wieder als Gruppe aufzutreten. "Ich bin bereit und voller Tatendrang", sagte sie gegenüber Attitude. "Wir schreiben uns ständig und machen Witze: 'Wann machen wir das Reunion-Konzert eigentlich? Machen wir das überhaupt? Wo soll das stattfinden?' Ich sage dann: Nennt mir irgendeinen Zeitraum. Gebt mir einfach Bescheid." Auf die Frage, ob das vollständige Line-up zurückkehren werde, war die Sängerin eindeutig: Es werde "definitiv" nur ein Trio sein.

Jesy Nelson hatte Little Mix im Dezember 2020 – gut einen Monat nach Veröffentlichung des Albums "Confetti" – verlassen, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren. Die Gruppe war 2011 bei der britischen Castingshow "The X Factor" als Quartett geformt worden. Zuletzt sprach Jesy in der Prime-Video-Doku "Jesy Nelson: Life After Little Mix" offen über ihre Zeit in der Band und den Konflikt nach ihrem Ausstieg. Gegenüber The Sun schloss sie eine Rückkehr dabei nicht grundsätzlich aus: "Niemals nie sagen. Ich habe so viel Liebe für sie und werde sie immer haben." Leigh-Anne hatte ihrerseits bereits vor einigen Monaten bekräftigt, dass sie und die anderen Bandmitglieder nach der schwierigen Diagnose von Jesys Zwillingstöchtern, die an spinaler Muskelatrophie erkrankt sind, wieder Kontakt zu ihr aufgenommen haben.

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IMAGO / Future Image International Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, 2019

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Getty Images Little Mix, Band

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Getty Images Little Mix im Februar 2019

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