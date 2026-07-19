Krankheit ihrer Zwillinge: Jesy Nelson plagen Schuldgefühle

Sängerin Jesy Nelson (35) spricht offen darüber, wie sehr sie die Krankheit ihrer Zwillingstöchter Ocean und Story belastet. Die ehemalige Little Mix-Künstlerin erklärt jetzt, dass sie von starken Schuldgefühlen geplagt wird, seit bei den Mädchen spinale Muskelatrophie (SMA) festgestellt wurde. Die Diagnose kam in England erst spät, nachdem bereits irreversible Nervenschäden entstanden waren – die Ärzte rechnen damit, dass die Mädchen vermutlich nie laufen werden. Im Gespräch mit The Sun erzählt Jesy, dass sie sich immer wieder fragt, warum sie die Warnsignale nicht früher bemerkt hat und wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Jesy beschreibt, wie sie nach dem Verlassen der Neugeborenenstation damit beschäftigt war, auf Temperatur und Atmung der Frühchen zu achten – und die Bewegung der Beinchen aus dem Blick verlor. "Ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, aber wenn ich mir Videos ansehe, auf denen sie zu Hause noch ihre Beine strampeln, merke ich, dass sie damit im Laufe eines Monats einfach aufgehört haben", erklärte sie und führte aus: "Das ist der Moment, in dem das Schuldgefühl einsetzt, weil ich nicht verstehe, wie ich das nicht gesehen habe." Gerettet wurde die Situation letztlich durch Jesys Mutter, die die veränderte Bewegung der Babys als Erste bemerkte. "Gott sei Dank für meine Mutter, denn Gott weiß, wie es mir ohne sie ergangen wäre", so die Sängerin. Sie glaubt nicht, dass sie dieses Schuldgefühl jemals vollständig ablegen wird.

Inzwischen hat Jesy einen wichtigen Erfolg erzielt: Die britische Regierung hat zugestimmt, ab Oktober alle Neugeborenen in England auf SMA zu testen. Für die Sängerin ist das jedoch ein Sieg mit fadem Beigeschmack. "Es ist ein bisschen ein bitteres Gefühl zugleich", gestand sie gegenüber The Mirror und ergänzte: "Es ist traurig, dass es erst meiner Geschichte bedurfte, um es zu diesem Punkt zu bringen. Wenn das vor ein paar Jahren ernst genommen worden wäre, wären meine Mädchen vielleicht nicht in dieser Situation." Trotz allem blickt Jesy mit Bewunderung auf ihre Töchter: "Ich hoffe wirklich, dass sie, wenn sie älter werden, verstehen, wie unglaublich toll sie sind, denn sie sind die widerstandsfähigsten kleinen Mädchen, die ich je gekannt habe."

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Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson mit ihren Zwillingsmädchen

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson schiebt den Kinderwagen mit ihren Zwillingen, 2025

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