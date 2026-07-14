Jesy Nelson packt über ihre Trennung von Zion Foster aus

Jesy Nelson (35) spricht jetzt erstmals offen über ihr Liebes-Aus mit Zion Foster. In ihrer neuen Prime-Doku "Jesy Nelson: Life Changing", die am 17. Juli startet, schildert die Sängerin, wie sehr die Diagnose ihrer Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe das Paar belastet hat. Kurz nach der Geburt erfuhren Jesy und Zion, dass die Mädchen an spinaler Muskelatrophie leiden – einer seltenen, potenziell lebensbedrohlichen Muskelerkrankung. Genau diese schwere Zeit habe letztlich zur Trennung geführt. Vor laufenden Kameras bricht Jesy in Tränen aus und sagt, sie werde "ein Leben lang mit gebrochenem Herzen zurückbleiben".

In der Doku ist auch Zion zu sehen, der offen zugibt, mit der Situation völlig überfordert zu sein: "Ich bin nicht in der Lage, damit umzugehen. Ich bin emotional, körperlich und mental am Limit. Im Moment versuche ich nur zu überleben. Ich brauche einfach Hilfe." Jesy erklärt: "Es ist etwas sehr Traumatisches, das wir beide durchgemacht haben. Ich denke, bei so etwas ist es ziemlich unvermeidlich, dass Beziehungen daran zerbrechen." Die Musikerin ist überzeugt, dass Paare in einer solchen Situation entweder als Team zusammenwachsen oder daran scheitern – bei ihr und Zion sei Letzteres passiert. "Ich habe entschieden, dass es für uns besser wäre, getrennt zu sein. Es ist schwer. Es sind jetzt nur noch ich und Mama."

Abseits der Trennung zeigt die Doku auch, wie sehr sich Jesy inzwischen auf Ocean Jade und Story Monroe konzentriert und ihre Energie in den Kampf gegen die Krankheit steckt. Die frühere Little Mix-Sängerin setzt sich seit der Diagnose dafür ein, dass in Großbritannien jedes Neugeborene auf spinale Muskelatrophie getestet wird. Im Gespräch mit der TV-Sendung "This Morning" kündigte sie kürzlich an, sie werde "von den Dächern schreien", um Veränderungen im Gesundheitssystem zu erreichen. In der Doku stellt Jesy klar: "Ich möchte einfach die beste Mutter mit der bestmöglichen Energie und Positivität sein."

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Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge im Krankenhaus, 2026