Jesy Nelson zeigt plötzlich einen neuen geheimnisvollen Mann

Jesy Nelson (35) überrascht ihre Fans jetzt mit einem neuen Einblick in ihr Privatleben: Die frühere Little Mix-Sängerin teilte auf Instagram nun ein Foto von einem romantischen Dinner in einer schicken Rooftop-Location. Neben zwei Drinks und der beeindruckenden Stadtkulisse fällt vor allem eines auf: der tätowierte Arm eines Mannes, der mit am Tisch sitzt. Wer der geheimnisvolle Begleiter der zweifachen Mutter ist, lässt Jesy allerdings offen.

Der Schnappschuss erscheint nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Zion Foster. Die Beziehung der beiden zerbrach, nachdem bei ihren Zwillingstöchtern Ocean und Story Spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1 diagnostiziert worden war. Die belastende Zeit rund um die Diagnose wurde auch in der Amazon-Prime-Dokuserie "Jesy Nelson: Life Changing" thematisiert. Darin erklärte Jesy laut der Daily Mail, dass die Trennung letztlich nicht überraschend gekommen sei. Zwischen ihr und Zion gebe es "keine bösen Gefühle" und ihre oberste Priorität seien nach wie vor die gemeinsamen Töchter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jesy mit einem geheimnisvollen Begleiter für Gesprächsstoff sorgt. Bereits im April hatte sie ihre Follower mit einem ähnlichen Instagram-Post neugierig gemacht, ohne weitere Details preiszugeben. Damals teilte sie einen rätselhaften Schnappschuss von einem Cocktailabend. Ob der Mann auf dem aktuellen Foto derselbe ist wie damals, bleibt allerdings offen. Eins scheint jedoch möglich: Nach der Trennung könnte Jesy ihr Herz langsam wieder für eine neue Liebe öffnen.

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Getty Images Jesy Nelson im Oktober 2018 in London

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson auf einem Date in London

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025