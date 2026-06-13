Jesy Nelson wurde nicht zu Perries Hochzeit eingeladen

Für Perrie Edwards (32) steht nun ein ganz besonderer Meilenstein bevor: Die Sängerin wird an diesem Wochenende ihrem langjährigen Partner, Fußballprofi Alex Oxlade-Chamberlain (32), in Portugal das Jawort geben. Mit dabei sind auch ihre ehemaligen Little Mix-Kolleginnen Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34), die den großen Tag als enge Freundinnen mit ihr feiern werden. Ein Name fehlt laut Daily Mail jedoch auf der Gästeliste: Jesy Nelson (34), einst ebenfalls Mitglied der erfolgreichen Girlgroup, soll nicht eingeladen worden sein. Damit rückt ausgerechnet rund um Perries Hochzeit der langjährige Konflikt innerhalb der Band erneut in den Fokus.

Dabei hatte es Anfang des Jahres kurzzeitig nach einer Annäherung zwischen den vier Frauen ausgesehen. Nach der schweren Diagnose ihrer Töchter und der Trennung von Zion Foster hatten sich Jesys Ex-Bandkolleginnen öffentlich hinter sie gestellt. Doch die Versöhnung schien nur von kurzer Dauer zu sein: Jesys Amazon-Dokumentation "Jesy Nelson: Life After Little Mix", die im Februar erschien und in der sie ihre Erfahrungen in der Band schildert, riss offenbar alte Wunden wieder auf. Im Podcast "Great Company" von Jamie Laing (37) zog Perrie kürzlich einen klaren Schlussstrich. "Man kann jemanden nur so oft zum x-ten Mal wieder aufrichten, bevor man beginnt, den Verstand zu verlieren", erklärte sie. Jesy habe sie "auf eine Art verletzt, von der es kein Zurück gibt" – vor allem, weil sie ihrer Ansicht nach keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehme.

Little Mix fanden 2011 in der Castingshow The X Factor als Gruppe zusammen und entwickelten sich in den folgenden Jahren zu einer der erfolgreichsten Girlgroups Großbritanniens. Als Jesy die Band 2020 verließ, um sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren, entstand eine tiefe Kluft zwischen ihr und den übrigen Mitgliedern. Unterstützung erhält Jesy derzeit vor allem aus der eigenen Familie: Ihre Schwester Jade verteidigte sie in einem ausführlichen Instagram-Statement und erklärte, Jesy sei "jahrelang durch die Hölle gegangen" und habe sogar zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Ob sich die vier ehemaligen Bandkolleginnen eines Tages wieder annähern werden, bleibt offen.

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Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

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Imago Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, 2019

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Alberto E. Rodriguez / Staff / Getty Images Die Band Little Mix bei den Kids' Choice Awards 2017