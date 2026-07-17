Jesy Nelsons Ex wollte seine Töchter "nie im Stich lassen"

Jesy Nelsons (35) Ex-Verlobter Zion Foster hat sich nun erstmals ausführlich zu der Trennung von der Sängerin und dem Schicksal ihrer Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe geäußert. In einem bewegenden Statement auf Instagram, das kurz vor dem Start von Jesys neuer Dokumentation "Jesy Nelson: Life Changing" am 17. Juli erscheint, spricht der Musiker offen über die vergangenen Monate. Besonders die Diagnose, dass die im Mai 2025 geborenen Mädchen an spinaler Muskelatrophie leiden, habe ihn an seine Grenzen gebracht. Gleichzeitig macht Zion unmissverständlich klar, dass er seine Töchter niemals "im Stich gelassen" habe.

In Jesys neuer Doku gibt Zion offen zu, dass ihn die SMA-Diagnose seiner Töchter "überfordert" habe, was im Netz für heftige Kritik sorgte. Laut Mirror möchte er dieses Missverständnis nun ausräumen: "Die Kommentare der vergangenen Tage zu lesen, war unglaublich schmerzhaft, weil sie einfach nicht wahr sind", erklärt er. "Als ich sagte, ich sei 'überfordert', meinte ich nicht, dass ich meine Kinder verlassen oder mich meiner Verantwortung als Vater entziehen würde." Außerdem stellt Zion klar, dass die Entscheidung zur Trennung ausschließlich von Jesy ausgegangen sei.

Auch Jesy selbst bestätigt in ihrer neuen Dokumentation, dass sie die Verlobung aufgelöst habe, und bezeichnet das Ende ihrer Beziehung als "unvermeidlich". Zion respektiere diese Entscheidung, wolle aber weiterhin ein präsenter Vater sein. "Ich liebe meine Mädchen mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten. Sie sind meine Welt und werden es immer sein", schreibt er jetzt auf Instagram. Nach eigenen Angaben begleitet er sie zu allen Arztterminen, informiert sich intensiv über die Krankheit und möchte sie bestmöglich unterstützen. "Ihr Vater zu sein, ist die größte Verantwortung und das größte Privileg meines Lebens."

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Instagram / zionfoster Zion Foster, Rapper

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge im Krankenhaus, 2026