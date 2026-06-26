Radikale Hochzeitsdiät für Knossi: Vier Kilo müssen weg

Kurz vor seiner Hochzeit steht Knossi (39) vor einem unerwarteten Problem: Der Anzug, den der Moderator und Entertainer an seinem großen Tag tragen möchte, lässt sich nicht mehr schließen. Bei der langersehnten Anprobe vor dem Spiegel war das Sakko schlicht zu eng – und der Schock saß tief. Gegenüber Bild gestand Knossi offen, dass er in letzter Zeit zu den unmöglichsten Zeiten ungesund esse. Besonders nachts werde ihm sein Schlafwandel-Snacking zum Verhängnis: Im Halbschlaf greife er regelmäßig zu Süßigkeiten und verputze dabei ganze Großpackungen an Schokoriegeln. Die Folge: drei bis vier überflüssige Kilos, die nun vor der Trauung unbedingt weg müssen.

Ein neuer Anzug kommt für Knossi nicht infrage. Stattdessen hat er ein striktes Last-Minute-Programm gestartet, um rechtzeitig wieder in das gute Stück zu passen. Auf dem Plan stehen eine radikale Kalorienreduzierung sowie der Verzicht auf sommerliche Versuchungen – kein tägliches Grillen und kein kühles Bier bei Fußballübertragungen. Auch sportlich legt der 39-Jährige jetzt einen Gang zu: Beim "World Changer"-Event beim Stanglwirt in Kitzbühel trainierte er bei schweißtreibenden 35 Grad an der Seite von Fitness-Influencerin Pamela Reif (29). Die 29-Jährige unterstützte ihn dabei, sein ambitioniertes Ziel anzugehen.

Die Motivation dürfte groß sein, denn nach dem Ja-Wort wartet eine besondere Belohnung: Das frischgebackene Ehepaar wird direkt in die Flitterwochen auf die Malediven reisen. Dort sollen Entspannung, gutes Essen und gemeinsame Stunden am Strand auf die beiden warten. Knossi, der zusammen mit Lia eine goldene Regel für die Hochzeit hat, ist vor allem als Streamer und Moderator bekannt und zählt zu den bekanntesten deutschen Entertainern im Netz.

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Imago Knossi, Juni 2025

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Instagram / liamitrou Knossi und seine Verlobte Lia Mitrou in Südafrika

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Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025