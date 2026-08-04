Nach traumhaften Flitterwochen: Hat Knossi wieder zugelegt?

Für Jens "Knossi" Knossalla laufen die Sommermonate rund – wortwörtlich! Nur wenige Tage nach seinem 40. Geburtstag sagte der Moderator seiner Freundin Lia am 16. Juli im hessischen Neckarsteinach "Ja" und jettete anschließend mit ihr in die Flitterwochen auf die Malediven. Von dort meldet sich der Social-Media-Star jetzt mit einem ehrlichen Geständnis zu Wort: In einem Kurzvideo erklärt er, er sei "fett geworden wie ein Wasserschwein". Im Gespräch mit Bild verrät Knossi, dass er auf der Trauminsel satte sieben Kilo zugenommen hat – und erzählt, was ihn kulinarisch so aus der Bahn geworfen hat.

Denn noch kurz vor der Hochzeit hatte Knossi nach eigenen Angaben eine echte "Radikaldiät" durchgezogen. "Ich trinke Wasser und esse wenig", lautete damals sein Motto. Im Paradies im Indischen Ozean sieht sein Speiseplan allerdings ganz anders aus. Anstatt unregelmäßiger Snacks gönnt sich der Entertainer aktuell bis zu sechs Mahlzeiten am Tag – inklusive reichlich Desserts. "Wer soll denn so viel essen?", fragt er im Interview. Besonders angetan hat es ihm die Eiscreme vor Ort, außerdem erzählt er von ganzen Toblerone-Riegeln, die er sich schmecken lässt. Auf der Insel gibt es laut Knossi sogar einen Sternekoch, dessen Kreationen er kaum ablehnen kann. Obendrauf kommen Likörweine, die ihm, wie er mit einem Augenzwinkern sagt, "richtig auf die Plauze gehauen" haben. Wie er die zusätzlichen Kilos wieder loswerden will, weiß er im Moment nicht und witzelt, er habe mittlerweile "richtige Körbchengröße" bekommen.

Ehefrau Lia nimmt die Flitter-Pfunde ihres Mannes gelassen. "Vielleicht hat er ein bisschen am Bauch und an der Brust zugenommen, aber das macht ja nichts. Wir sind im Urlaub, das darf er", sagte sie gegenüber Bild. Bereits zuvor hatte der Entertainer erzählt, wie besonders es sich für ihn anfühlt, zum ersten Mal nur mit seiner Frau unterwegs zu sein und nicht ständig ans Handy zu müssen. Für das frisch vermählte Paar stehen in der Inselkulisse damit vor allem gemeinsame Momente im Fokus – ob beim Schlemmen am Buffet, beim Entspannen am Strand oder bei romantischen Abenden mit einem Glas Wein.

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Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, Juli 2026

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Imago Knossi bei der Deutschlandpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt", Juni 2025

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Instagram / knossi Knossi und seine Verlobte Lia Mitrou in Südafrika