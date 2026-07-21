Bill Kaulitz traf bei Knossis Hochzeit auf seinen Ex-Freund

Am 16. Juli haben Jens "Knossi" Knossalla und seine Lia in Neckarsteinach in Hessen geheiratet und dabei eine ganze Reihe prominenter Gäste um sich versammelt. Unter den Feiernden befanden sich auch zwei, die sich bestens kennen: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) und sein Ex-Freund Marc Eggers (39). Beide reisten in die rund 3.000 Einwohner zählende Kleinstadt nahe Heidelberg, um gemeinsam mit Knossi und Lia den wohl bedeutendsten Tag ihres Lebens zu feiern. Ob die beiden Ex-Partner auf der Feier das Gespräch suchten oder sich lieber aus dem Weg gingen, ist bislang nicht bekannt. Auf öffentlich geteilten Fotos der Hochzeit wirken sie aber – jeder für sich – fröhlich und entspannt.

Die ausgelassene Stimmung des Festes scheint durch das unerwartete Wiedersehen der beiden in keiner Weise getrübt worden zu sein. Neben Bill und Marc waren noch viele weitere bekannte Gesichter geladen: die Influencer MontanaBlack (38) und Trymacs (31) feierten ebenso mit wie Sally (26) Özcan, die für das Brautpaar sogar eine XXL-Hochzeitstorte zubereitet hatte. Auch TV-Moderator Kai Pflaume (59), Starkoch Tim Mälzer (55) und Abenteurer Joey Kelly (53) waren vor Ort. Knossi schwärmte gegenüber Bild von dem großen Tag: "Es war wirklich jeder da, den wir uns von Herzen gewünscht haben. Der ganze Tag war einfach perfekt. Von Essen bis Party bis Trauung." Gefeiert wurde demnach bis vier Uhr morgens.

Die Geschichte zwischen Bill und Marc gilt als kurz, aber bewegt. Erstmals wurden die beiden im Herbst 2023 auf dem Oktoberfest zusammen gesehen. Anfang 2025 gab der Musiker dann in seinem Podcast bekannt, dass die Beziehung beendet sei – und machte kurz darauf Andeutungen, von Marc betrogen worden zu sein. Knossi, der nun geheiratet hat, war sechs Jahre mit Lia zusammen, bevor die beiden sich das Jawort gaben.

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Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz

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Getty / Andreas Rentz, ActionPress Bill Kaulitz und Marc Eggers

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin