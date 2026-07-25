Malediven: Knossi teilt Einblicke in Flitterwochen mit Lia

Knossi (40) und seine frisch angetraute Ehefrau Lia Mitrou verbringen ihre Flitterwochen derzeit auf den Malediven – und genießen die Zeit in vollen Zügen. Gegenüber Bild schwärmt der Entertainer von den paradiesischen Tagen im Indischen Ozean: "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Urlaub mache. Dass ich nur mit meiner Frau bin, ohne irgendwie aufs Handy zu schauen." Das frischvermählte Paar hatte sich am 16. Juli in der hessischen Kleinstadt Neckarsteinach das Jawort gegeben – und flog unmittelbar danach in sein Traumziel.

Wie ein perfekter Flitterwochen-Tag bei ihnen aussieht, beschreibt Knossi so: "Schön ausschlafen, Frühstück, dann den ganzen Tag schnorcheln, hinlegen, ruhen, dann mal ein Sektchen, mal ein Champagnerchen, dann wieder hinlegen, ruhen, dann fertig machen, große Badewanne. Ich bade hier jeden Tag in so großen Badewannen. Ich liebe das. Dann schick machen, dann schön essen gehen. Und kuscheln!" Auch das Tragen des Eherings ist für den Moderator noch ungewohnt – zur Belustigung seiner Frau. "Ich zieh' den immer aus, weil ich Angst habe, dass ich ihn im Wasser verliere. Ich bin das nicht gewohnt mit dem Ring, dann vergesse ich, ihn wieder draufzumachen, und sie fragt: 'Wo ist dein Ring?'", erzählt er. Lia hingegen freut sich über einen anderen Neustart: Ihren Instagram-Namen hat sie bereits auf Lia Knossalla ändern lassen – und das noch während des Hinflugs. "Auf dem Flug wurde ich erstmals mit Frau Knossalla angesprochen. Erst habe ich gar nicht hingehört. Dann habe ich realisiert, dass ich ja jetzt wirklich Frau Knossalla bin", lacht sie.

Knossi und Lia sind seit 2020 ein Paar. Im Mai hatten die beiden bei einem Südafrika-Urlaub bereits eine symbolische Spaß-Hochzeit gefeiert, bevor nun das echte Jawort folgte. Die Trauung feierten sie im Kreise von rund 100 Gästen, darunter die Internetstars MontanaBlack (38) und Trymacs (31) sowie Ballermann-Sänger Marc Eggers (39). Von der Hochzeit sind beide noch immer begeistert: Lia verrät, dass ihre Gäste noch eine Woche später davon schwärmen würden. Knossi fasst es so zusammen: "Diese Hochzeit war so schön, die war so traumhaft, das gibt es gar nicht."

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Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, Juli 2026

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

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Instagram / liamitrou Knossi und seine Verlobte Lia Mitrou in Südafrika