Letzter Tag der Flitterwochen: Lia und Knossi sind wehmütig

Die Flitterwochen von Knossi (40) und Lia Knossalla auf den Malediven neigen sich dem Ende: Zum Abschluss des Traumurlaubs hat Lia auf Instagram ein romantisches Bild geteilt, das die beiden vor der Kulisse des türkisblauen Meeres zeigt. Darauf hebt Knossi seine Frau in die Luft, die beiden schauen sich tief in die Augen. Während er einen lässigen blauen Zweiteiler trägt, verzaubert Lia in einem weißen Minikleid mit ausgestelltem Rock. Dazu schreibt die Social-Media-Persönlichkeit: "Wir können gar nicht in Worte fassen, wie unglaublich schön diese Zeit war."

In ihrem Posting lässt Lia die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren. "Fast zwei Jahre lang haben wir unsere Hochzeit geplant und inzwischen ist sie schon wieder drei Wochen her. Danach durften wir unsere Flitterwochen an diesem wunderschönen Ort verbringen und jetzt heißt es schon wieder Koffer packen und ab nach Hause", schreibt sie. Und weiter: "Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Umso dankbarer sind wir für all die Erinnerungen, die wir in den letzten Wochen sammeln durften und die uns für immer begleiten werden." Auch Knossi hatte in seinen Instagram-Stories immer wieder entspannte Urlaubsmomente aus dem Paradies geteilt.

Das frischvermählte Paar hatte am 16. Juli in der hessischen Kleinstadt Neckarsteinach geheiratet und war anschließend direkt in den Indischen Ozean aufgebrochen. Für den 40-jährigen Moderator und Entertainer waren die Malediven ein ganz besonderes Erlebnis – er hatte gegenüber Bild verraten, dass es das erste Mal in seinem Leben sei, dass er wirklich Urlaub mache, ganz ohne aufs Handy zu schauen und nur mit seiner Frau.

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Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, Juli 2026

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

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Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025