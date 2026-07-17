Ein Traum in Weiß: Knossi und seine Lia sind verheiratet

Großer Tag für Knossi (40) und seine Partnerin Lia Mitrou: Der Moderator und die Influencerin haben sich das Jawort gegeben und ihre Fans direkt daran teilhaben lassen. Auf Instagram teilt Knossi eine ganze Serie romantischer Schnappschüsse von der Trauung und versieht sie mit den Worten: "Just married." Zu sehen ist das frischvermählte Paar Arm in Arm vor einer strahlend weißen Kulisse: in einer festlich geschmückten Location, umgeben von eleganter Deko und Hochzeitsflair. Die Bilder zeigen die beiden innig verliebt und lassen erahnen, dass der große Moment im Kreise zahlreicher Freunde und Bekannter gefeiert wurde.

Auf den Fotos präsentiert sich Lia in einem schneeweißen Prinzessinnenkleid mit langem Schleier, während Knossi im weißen Jackett mit schwarzer Fliege und schwarzer Hose vor die Kamera tritt. Die Blumendeko und Accessoires sind ebenfalls ganz in Weiß gehalten und unterstreichen den festlichen Look der Feier. Auf einem der Bilder küsst der Twitch-Star seine frischgebackene Ehefrau leidenschaftlich, auf einem anderen hält das Paar die Hände in die Kamera und zeigt stolz die funkelnden Eheringe, während sich die beiden küssen. In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und Wegbegleitern. Malika Dzumarev schreibt etwa: "Vom Herzen nochmal die besten Wünsche zu eurer Hochzeit, ihr seid so toll miteinander. Es war so emotional und wunderschön." Influencerin SelfieSandra (27) bedankt sich hingegen für den gemeinsamen Tag. Auch Sänger Mike Singer (26) meldet sich mit einem "Herzlichen Glückwunsch" zu Wort, zudem gratulieren TV-Bekanntheiten wie Dominik Stuckmann (34), Daniela Büchner (48), Antonia Hemmer (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (34).

Für den Entertainer geht damit eine intensive Zeit zu Ende, die in den vergangenen Tagen vor allem hinter den Kulissen stattfand. In seinen sozialen Netzwerken hatte Knossi offen ausgeplaudert, wie sehr ihn die unzähligen organisatorischen Aufgaben rund um die Feier beschäftigen – von den feinen Details über die Deko bis hin zur passenden Kleidung für seine Kinder. Er verriet: "Ich war noch nie so nervös wie vor der eigenen Hochzeit. Es ist die größte Drucksituation, in der ich jemals war." Nun können er und Lia aber ihr neues Kapitel in vollen Zügen genießen und gemeinsam mit ihren Liebsten anstoßen.

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Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

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Instagram / liamitrou Knossi und seine Verlobte Lia Mitrou in Südafrika

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