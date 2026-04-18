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Knossi plant Mini-Hochzeit: Das ist seine goldene Regel

Knossi plant Mini-Hochzeit: Das ist seine goldene Regel

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min

Für Twitch-Star Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (39), steht im Sommer das wohl größte Ereignis seines Lebens bevor: Im Juli will der Entertainer seiner Verlobten Lia das Jawort geben. Wer jedoch eine rauschende Megafeier mit Tausenden von Zuschauern erwartet, wird überrascht sein. Denn wie Knossi gegenüber Bild verraten hat, plant das Paar eine überraschend kleine und intime Hochzeit – und hat für den gemeinsamen großen Tag sogar eine ganz besondere Regel festgelegt.

Auf einen Livestream, wie ihn viele seiner Fans sicher erwartet hätten, verzichtet der bekannte Streamer an seinem Hochzeitstag bewusst. Und die goldene Regel? Die dreht sich um die Hochzeitsgäste: "Wir haben lange darüber nachgedacht: Wen laden wir ein? Wo fängt es an – wo hört es auf?", so der Entertainer. "Und dann haben wir eine Regel für uns gefunden: Wir müssen beide denjenigen auch kennen und müssen sagen: Ja, das ist der Richtige." Da die Einladungen schon in vollem Gange sind, verrät der Streamer bei Bild auch: "Keiner hat abgesagt. Alle haben zugesagt." Dann kann die Party wohl steigen!

Knossi wurde einem breiten Publikum nicht nur als Streamer bekannt, sondern auch durch seine Teilnahme an Reality-TV-Formaten. Er nahm unter anderem an der Survival-Show 7 vs. Wild teil, bei der die Teilnehmer unter extremen Bedingungen in der Wildnis überleben müssen. Seine Verlobte Lia ist 28 Jahre alt. Wann genau die beiden ihr Liebesglück gefunden haben und wie Knossi den Heiratsantrag gemacht hat, darüber hat er seine Community in der Vergangenheit immer wieder auf dem Laufenden gehalten.

Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin
Imago
Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin
Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025
Instagram / liamitrou
Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025
Knossi bei "Let's Dance", April 2023
Getty Images
Knossi bei "Let's Dance", April 2023
Livestream ade: Findet ihr, Knossi sollte seine Hochzeit komplett offline halten?
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