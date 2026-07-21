Georgina Stumpf packt über Knossis Traumhochzeit aus

Georgina Stumpf gibt jetzt intime Einblicke in die Hochzeit von Knossi (40) und Lia Mitrou. In einer Sonderfolge des Podcasts "The Real Ex-Wives" sprach die Social-Media-Bekanntheit darüber, wie sie die Feier des Moderators und der Influencerin erlebt hat. Demnach wurde bei der Trauung nicht nur ausgelassen gefeiert, sondern auch ordentlich geweint. Georgina schilderte eine "unheimlich romantische" Zeremonie, bei der "wirklich von niemandem ein Auge trocken" geblieben sei. Gefeiert wurde mit zahlreichen prominenten Gästen, darunter laut Georgina Bill Kaulitz (36), Kai Pflaume (59), MontanaBlack (38), SelfieSandra (27) und Gustav Schäfer (37). Mit Tim Mälzer (55) und dessen Frau sei sie in einem Shuttle zur Party gefahren.

Neben der emotionalen Trauung begeisterten Georgina auch das Essen, die Reden und das Unterhaltungsprogramm. Für die süße Krönung des Abends sorgte YouTube-Bäckerin Sallys Welt (37) mit der Hochzeitstorte, außerdem spielten gleich zwei Bands. Schon die gestaffelte Einladung mit "Save the Date" und Extra-Kärtchen sei für sie ein erstes Highlight der Hochzeit von Lia und Knossi gewesen. Bevor Georgina die Feier in vollen Zügen genießen konnte, musste sie allerdings ein handfestes Kleidungsdesaster überstehen. Knossi und Lia hatten für ihre Gäste einen Dresscode festgelegt: Frauen sollten in verschiedenen Grüntönen erscheinen. Die Influencerin bestellte kurzerhand mehrere Kleider über Werbeanzeigen auf Instagram, doch als die Pakete ankamen, folgte der Schock. "Die waren katastrophal. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Billiges gesehen", erinnert sie sich. Ein Ersatzkleid per Expressversand wurde dann auch noch an die falsche Adresse geliefert.

Am Ende rettete ein Vintage-Kleid die Situation: ein schwarzes Modell mit salbeigrünen Blümchen, das von einer Freundin der Stiefmutter stammte. "Dann ist es das geworden und sah tatsächlich ziemlich gut aus", zeigt sie sich zufrieden. Knossi, der bürgerlich Jens Knossalla heißt, und Lia hatten ihre Fans kurz nach der Trauung mit romantischen Aufnahmen auf Instagram überrascht. Der Moderator und Realitystar postete eine Bildserie des frisch vermählten Paares mit den schlichten Worten "Just married".

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Social-Media-Star

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Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025