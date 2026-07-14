Knossi am Limit: Hochzeitsvorbereitungen machen ihn nervös

Die eigene Hochzeit rückt für Knossi (40) immer näher – und mit ihr ein enormer Stresspegel. In einer Instagram-Story wandte sich der Moderator jetzt an seine Fans und gab offen zu, dass ihn die Vorbereitungen an seine Grenzen bringen. Besonders die Outfits seiner Kinder machen ihm zu schaffen: Anzüge müssen geholt, zur Schneiderei gebracht und immer wieder angepasst werden, Schuhe passen nicht – es gibt scheinbar kein Ende der kleinen Katastrophen.

Der Entertainer macht dabei keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Situation mitnimmt. "Ich kann nachts nicht mehr schlafen", gestand er. Auch das ständige Nachfragen aus dem Umfeld setze ihm zu: "Alle rufen einen an: 'Und bist du bereit?'", beschreibt Knossi den Druck. Dabei sei er eigentlich derjenige, der bei der Trauung einfach nur vorne stehe und warte. Die Nervosität, die er dabei spüre, habe er so noch nie erlebt: "Ich war noch nie so nervös wie vor der eigenen Hochzeit. Es ist die größte Drucksituation, in der ich jemals war." Nur eine Erfahrung stuft er als noch intensiver ein – die Geburt eines Kindes.

Knossis Weg zur Hochzeit war zuletzt ohnehin von Strapazen begleitet. Wie er zuvor gegenüber Bild verriet, hatte er durch nächtliches Naschen so viele Kilos zugelegt, dass sein Hochzeitsanzug bei der Anprobe schlicht nicht mehr passte – ein Schock, der ihn zu einer raschen Diät bewog. Jetzt kämpft er also nicht mehr nur mit seinem eigenen Gewicht, sondern auch mit zu großen Kinderschuhen und einem Nervenkostüm, das ebenfalls nicht mehr so recht sitzt.

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