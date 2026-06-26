Romina Palm verrät: Schläft Tochter Hazel im eigenen Bett?

Romina Palm (27) gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter. Jetzt beantwortete das Model auf Instagram eine Frage, die viele Eltern kennen dürften: Schläft Töchterchen Hazel schon in ihrem eigenen Bett? Rominas Antwort war eindeutig: "Sie schläft immer noch neben mir." Die kleine Hazel, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf (31) hat, liegt somit direkt neben ihrer Mama – und das genießt Romina sichtlich.

Romina erklärte auch, warum das so ist: "Ich liebe es einfach, sie so nah neben mir zu haben. Und sie wacht nachts einfach noch viel zu oft auf (jede Stunde). Da bin ich schneller, wenn sie neben mir liegt, als wenn ich jedes Mal aufstehen und zu ihrem Bett gehen muss." Das Co-Sleeping ist für Romina somit nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine ganz praktische Lösung für ruhigere Nächte.

Für Romina, die durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt wurde und inzwischen vor allem als Social-Media-Star unterwegs ist, hat sich mit der Geburt von Hazel vieles verändert. Auf Instagram nimmt sie ihre Community regelmäßig in ihren neuen Alltag mit Baby mit und beantwortet dabei auch intime Fragen rund um Stillen, Schlafen und das Familienleben mit Christian. Auch über frühere Binge-Eating-Attacken und darüber, wie die Schwangerschaft ihre Essstörung heilte, sprach sie bereits öffentlich. Romina zeigt ihren Followern somit immer wieder offen und ehrlich, wie ihr Leben mit Tochter Hazel aktuell aussieht und welche kleinen und größeren Herausforderungen die junge Familie im Alltag meistern muss.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel im April 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026