Romina Palm veräppelt Christian Wolf mit Beauty-Parodie

Romina Palm (27) sorgt mit einem neuen Clip für Lacher – und nimmt dabei ihren Verlobten Christian Wolf (31) aufs Korn. In dem Instagram-Video schlüpft das Model in die Rolle des Unternehmers und spielt augenzwinkernd den More-Gründer, der seine ganz spezielle Make-up-Routine vorführt. Vor laufender Kamera greift Romina dann zu einer Reihe frei erfundener Beauty-Produkte, die alle im typischen Fitness- und Protein-Sprech daherkommen. Das selbstironische Video verbreitet sich rasant auf der Plattform und bringt nicht nur die Follower des Paares zum Schmunzeln, sondern zieht auch jede Menge Kommentare nach sich.

Gleich zu Beginn zückt Romina ein angebliches "High-Protein-Augenbrauengel", mit dem sie sich sorgfältig die Brauen stylt. Danach kommt ein Bronzer zum Einsatz, den sie als "WPF geeignet" präsentiert – eine klare Anspielung auf das "More Protein Fasten" ihres Verlobten. Im nächsten Schritt macht die Influencerin ihre Wimpern mit einer imaginären "Zero Calories, No Fat und Low Sugar Mascara" dicht, bevor sie ihren Look mit einem besonderen Lippenprodukt abrundet: einem erfundenen "Ballaststoff-Lipgloss". In der Kommentarspalte feiern Fans ihre Kreativität und ihren Humor, viele schreiben, wie sehr sie die selbstironische Art des Paares mögen. Romina macht in ihrem Post außerdem transparent, dass alles abgesprochen ist: "Ich hab Christian schon vor Tagen erzählt, dass ich die Video-Idee witzig finde. Wenn er es doof gefunden hätte – hätte ich's nicht gepostet...", stellt sie klar.

Romina und Christian zeigen damit einmal mehr, wie locker sie öffentlich miteinander umgehen. Das Paar, das seine Beziehung Ende 2023 bekannt gemacht und mittlerweile eine gemeinsame Tochter namens Hazel bekommen hat, gibt seinen Followern regelmäßig Einblicke in den Familienalltag. Für die Influencerin ist es wichtig, trotz der prominenten Beziehung ihre eigene Identität zu zeigen – immer wieder macht sie deutlich, dass sie neben ihrer Rolle als Partnerin und Mutter auch als eigenständiges Model und Social-Media-Star Erfolge feiert. Dass sie ihren Verlobten nun mit einem liebevoll gemeinten Parodie-Clip zum Thema Make-up und Fitnessprodukten auf die Schippe nimmt, passt zu dem spielerischen Umgang, den die beiden in der Öffentlichkeit pflegen und mit dem sie ihren Fans immer wieder humorvolle Momente liefern.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm in ihrer Parodie, Juli 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026