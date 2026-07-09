Romina Palm enthüllt: Sie lässt regelmäßig Botox spritzen

Romina Palm (27) hat sich in ihrer Instagram-Story offen zu einem Thema geäußert, über das viele Prominente lieber schweigen: Schönheitsbehandlungen. Die Influencerin gab ihren Followern jetzt einen ehrlichen Einblick und bestätigte dabei, dass sie regelmäßig Botox spritzen lässt. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie bei Fillern eine klare Grenze zieht – und erklärte ihren Fans ausführlich, warum. "Von Fillern lasse ich die Finger... Ich hab's in der Vergangenheit gemacht und mir alles auflösen lassen. Ich finde, das hinterlässt oft einen aufgequollenen Look. Botox lasse ich regelmäßig machen", schrieb Romina.

Falten gegenüber ist sie dabei grundsätzlich entspannt: "Altern tun wir eh alle. Ich finde Falten auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn ich die damit noch ein paar Jährchen nach hinten schieben kann... Warum nicht?" Gleichzeitig betonte die 27-Jährige ausdrücklich, dass sie niemanden zu solchen Eingriffen animieren wolle: "Macht es nicht, nur weil ihr es jetzt bei mir gelesen habt. Ich wollte einfach nur eine ehrliche Antwort geben."

Vor zwei Tagen zeigte Romina aber auch bei einem ganz anderen Thema, wie offen sie inzwischen mit ihrer Community umgeht: ihrer Beziehung. In einem Q&A auf Instagram gab sie seltene Einblicke in ihr Privatleben mit Christian Wolf (31). Dabei stellte sie klar: "Unsere Beziehung ist definitiv nicht perfekt, aber welche ist das schon?" Romina verriet auch, dass die beiden bereits "einige schwere Phasen" hatten und gemeinsam durch Herausforderungen gehen mussten. Trotzdem betonte sie, was ihre Liebe für sie ausmacht: "Was unsere Beziehung für mich besonders macht, ist, dass wir uns trotzdem immer füreinander entscheiden und zusammenhalten."

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026