Romina Palm sicher: Schwangerschaft heilte ihre Essstörung

Romina Palm (27) öffnet erneut ihr Herz und spricht über eine der prägendsten Veränderungen in ihrem Leben: ihr Mama-Dasein. In dem Podcast "Unter uns gesagt" erzählt das Model, wie die Geburt von Töchterchen Hazel im Mai 2025 alles auf den Kopf gestellt hat – im besten Sinne. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) durfte Romina das kleine Mädchen auf der Welt begrüßen, doch nicht nur ihr Alltag, auch ihr Blick auf den eigenen Körper hat sich seitdem radikal gewandelt. "Seitdem ich schwanger wurde, hat sich wie so ein Schalter umgelegt. Das klingt so banal. Ich war einfach krass stolz darauf, was mein Körper leisten kann", erzählt sie.

Die GNTM-Bekanntheit beschreibt, dass sie ihren Körper nicht mehr nur als ihren eigenen wahrnahm, sondern als eine Art Team aus ihr selbst und ihrem Baby. Genau das habe Romina geholfen, beim Thema Ernährung entspannter zu werden. Jede Mahlzeit habe sie als direkte Stärkung für Hazel verstanden. "Ich habe dann plötzlich auch jeden Abend Kreatin genommen, weil das gut ist für die Gehirnentwicklung. Ich habe gedacht: Ich will, dass es meinem Baby mega geht. Und dementsprechend handele ich dann auch." Dieser neue, liebevolle Blick auf ihren Körper sei nicht mit der Geburt verschwunden: "Jetzt nach der Schwangerschaft hält das immer noch an."

Das Mamasein scheint Romina rundum zu erfüllen. Gemeinsam mit Christian denkt die Influencerin sogar schon laut über ein weiteres Kind nach – in einem TikTok-Video machten sie deutlich, dass sie sich beide mehr Nachwuchs wünschen, wobei das Timing noch offen ist. "So viele, wie Romy kann... möchte. Kann und möchte", erklärte der Unternehmer. Romina wiederum beschäftigt vor allem der richtige Zeitpunkt. Aktuell holt sie sich viel Rat im Freundeskreis und fragt nach Erfahrungen, welcher Altersunterschied als ideal gilt. "Ich kann es mir vorstellen, wenn Hazel gut schläft", verriet sie.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel, August 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026