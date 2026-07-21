"Nur" Christian Wolfs Frau? Romina Palm macht Hatern Ansage

Romina Palm (27) hat auf eine abwertende Aussage eines Haters reagiert und dabei eine klare Botschaft gesendet. Ein Nutzer hatte unter einem ihrer Beiträge kommentiert: "Frau von Christian Wolf, mehr nicht" – und damit eine Reaktion der Influencerin und des Models ausgelöst. In einem Reel blendete Romina ihre eigenen Meilensteine ein: Modeljobs, Events, Interviews, eine eigene Marke und mehrere eigene Produkte. Damit machte sie deutlich, dass sie längst mehr als nur die Partnerin ihres Verlobten ist.

Gleichzeitig nahm Romina die Gelegenheit nicht wahr, um ihren Verlobten Christian Wolf schlechtzureden – ganz im Gegenteil. In einem Statement zu dem Reel schrieb sie: "Ja, du hast recht. Ich bin die Frau von @christianwolf und ich bin verdammt stolz auf meinen Mann, auf das, was er erreicht hat, und darauf, wie sehr er mich in meinen eigenen Träumen unterstützt." Sie fügte jedoch hinzu: "Aber ich bin auch eine Frau mit eigenen Zielen, für die ich jeden Tag arbeite. Ich finde, wir sollten aufhören, Erfolg gegeneinander aufzuwiegen. Das eine nimmt dem anderen nichts weg. Eine starke Frau wird nicht dadurch kleiner, dass sie stolz auf ihren Partner ist."

Christian ist vor allem durch sein Unternehmen More Nutrition sowie seinen TikTok-Kanal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Das Paar lebt gemeinsam mit mehreren Content-Creatorn und Mitarbeitern in einer WG – ein Umstand, der in der Vergangenheit bereits für Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt hatte. Ein viraler Clip, in dem Christian seine Verlobte und andere Mitbewohner scharf zurechtwies, hatte zahlreiche kritische Kommentare nach sich gezogen. Nun steht erneut die Dynamik zwischen den beiden im Fokus der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel