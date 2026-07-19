"Romi tut mir leid": Fans kritisieren Christian Wolfs WG

Christian Wolf (31) und Romina Palm (27) leben gemeinsam mit mehreren Content Creatorn und Mitarbeitern in einer WG – und genau das sorgt plötzlich auf Instagram für Unmut. Ein Video eines Influencers namens Johnson (Johnsonthecreatortv) aus Christians More-Community, der für seine Produkte wirbt, brachte den Stein ins Rollen. Es trägt den Titel "POV: Du bist gerade mal Tag zwei in der Wolf-WG und kriegst Todesansage". In dem Clip ist zu sehen, wie Christian seiner Verlobten Romina sowie dem Influencer und zwei weiteren Influencerinnen Anweisungen gibt – und sie scharf zurechtpfeift, als sie ihn unterbrechen: "Wie bitte? Ich rede jetzt." Obwohl es sich bei der Aufnahme vermutlich um einen Satireclip handeln soll, kommt das Ganze weniger positiv rüber, wie anhand zahlreicher Kommentare zu sehen ist.

In den Kommentaren häuft sich die Kritik gegen Christian und die Social-Media-Nutzer sind alles andere als amüsiert. "Wenn mein Mann oder mein Chef so mit mir reden würde, wäre ich schneller weg, als er gucken könnte", schreibt eine Nutzerin. Eine andere fragt: "Wie hält man den auch nur einen Tag aus?" Auch für Romina haben viele Sympathien. "Romi tut mir wirklich leid", heißt es in einem weiteren Kommentar. Jemand anderes scherzt: "Ich wohne da nicht, würde aber gerne ausziehen." Auch in der Kommentarspalte eines Videos auf Christians Kanal, das die gleiche Szene aus seiner Sicht zeigt, sieht es ähnlich aus. "Wie alle sagen: 'Das ist sein Humor!' Nein... Der meint das zu 100 Prozent ernst... Sicher sagt er, es sei sein Humor, aber nein, das ist so nicht", behauptet unter anderem ein User und ein weiterer schreibt: "Bin ja mal gespannt, wie lange Romi noch die Verlobte bleibt. Tut mir leid, ist ein nettes Mädchen."

Dass Christian immer wieder Kritik auf sich zieht, ist allerdings kein neues Phänomen. Erst vor vier Wochen sorgte er unter anderem auf TikTok für Empörung, weil er in einem Clip über seine Tochter Hazel sprach. Während ein Freund mit dem Mädchen spielte, sagte er: "Wisst ihr, was manchmal ein Gedankengang ist, den ich habe? [Hazel] wird einfach völlig verwirrt sein, wie normale Menschen aussehen. Die hat ja nur mit Atzen zu tun, die sportlich sind." Er legte nach: "Keine Sorge, Schatz. Schau dir an, wie sie aussehen, dann weißt du, warum." Viele Follower reagierten damals entsetzt und warfen Christian vor, Ernährung und Körperbilder problematisch darzustellen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

Anzeige