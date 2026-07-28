So schützt Romina Palm ihre Tochter auf Zypern vor der Sonne

Auf Zypern genießt Romina Palm (27) gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf (31) und der kleinen Tochter Hazel das sonnige Inselleben – doch bei allem Urlaubsfeeling vergisst die Influencerin nicht, die Gesundheit ihres Kindes im Blick zu behalten. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie das Model die Kleine vor der intensiven Zypern-Sonne schützt. Rominas Antwort: "UV-Kleidung, UV-Schirm, möglichst nur Schatten und eincremen."

Nicht nur der Sonnenschutz war Thema in der Fragerunde. Ein weiterer Fan erkundigte sich, ob Zypern sich für Romina inzwischen wie ein echtes Zuhause anfühle. Die Antwort der 27-Jährigen fiel eindeutig aus: "Seitdem ich Hazel und mir einen Freundeskreis aufgebaut habe, mit Hazel die Gegend erkunde und viele Erinnerungen für die Ewigkeit sammle – fühlt es sich wie 'nach Hause' kommen an!" Die Insel scheint also längst mehr als nur ein vorübergehender Aufenthaltsort für die kleine Familie zu sein.

Romina und Christian leben gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern und Influencern in einer WG auf Zypern. Zuletzt hatte genau diese Wohngemeinschaft für Aufsehen gesorgt: Ein Video aus Christians Online-Community, in dem er seine Verlobte und andere WG-Bewohner scharf zurechtweist, sorgte bei zahlreichen Fans im Netz für Unmut. Die Kritik ist jedoch nichts Neues für Romina und ihre kleine Familie: Christian sorgt mit seinem Content immer wieder für Schlagzeilen.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel im April 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin