Romina Palm verrät: Diese Augenfarbe hat ihre Tochter Hazel

Romina Palm (27) sorgt mit einem neuen Baby-Update für strahlende Gesichter bei ihren Fans: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verrät das Model ein süßes Detail über ihre Tochter Hazel, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf (31) großzieht. Obwohl Romina und Christian das Gesicht ihres Babys konsequent aus der Öffentlichkeit heraushalten und nur ausgewählte Momentaufnahmen teilen, beantwortete die Influencerin nun neugierige Fanfragen. Ein Follower wollte ganz genau wissen, welche Augenfarbe die kleine Hazel hat – und Romina lieferte eine klare Antwort, die viele überrascht haben dürfte.

Auf die Frage nach Hazels Augen verriet Romina in ihrer Story, dass sie lange mit einer anderen Entwicklung gerechnet hatte. "Ich dachte mal, dass sie grün/braun werden... Aber sie sind und werden immer blauer", erzählt die Influencerin. Romina selbst hat braune Augen – der kleine Familienkontrast begeistert ihre Community, die sich in den Kommentaren und Nachrichten immer wieder nach Details zu dem Nachwuchs erkundigt.

Trotz all der Neugier ihrer Follower bleibt Romina bei einer klaren Linie: Das Gesicht ihrer Tochter zeigt sie weiterhin nicht im Netz und gibt stattdessen nur behutsame Einblicke in ihren Familienalltag. Schon vor einiger Zeit hatte die Neu-Mama erzählt, wie sehr sie die Nähe zu Hazel genießt und wie viel Zeit sie ganz bewusst mit ihr im Schlafzimmer verbringt. Statt großer Inszenierungen stehen bei dem Paar offenbar Kuschelstunden, gemeinsame Nächte und kleine Fortschritte ihrer Tochter im Mittelpunkt. Für viele Fans entsteht dadurch das Bild einer sehr innigen Bindung zwischen der Influencerin, dem Fitnessunternehmer und ihrem Baby, ohne dass Hazel dafür in der Öffentlichkeit stehen muss.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026