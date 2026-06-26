So nah kamen sich Diana und JFK Jr. wirklich in New York

Prinzessin Diana (†36) und John F. Kennedy Jr. (†38) kamen sich im Dezember 1995 in New York näher als bisher bekannt. Der Anlass für das diskrete Zusammentreffen war zunächst ein ganz geschäftlicher: John hatte zuvor sein Magazin "George" gelauncht – ein Politikmagazin mit Glamourfaktor – und wollte Diana als Covergirl gewinnen. Er schickte ihr einen Brief, sie sagte zu. Das Treffen fand schließlich in aller Stille im Carlyle Hotel in New York statt – just zu dem Zeitpunkt, als Diana für die Verleihung eines humanitären Preises in der Stadt war. Nur wenige Wochen zuvor hatte sie mit ihrem berühmten Panorama-Interview über ihre gescheiterte Ehe mit dem heutigen König Charles III. (77) für weltweites Aufsehen gesorgt. Dianas Privatsekretär Patrick Jephson begleitete John bis zu ihrer Suite und war während des gesamten Gesprächs anwesend.

Jephson beschrieb die Begegnung der beiden als herzlich und ungezwungen. Gegenüber dem Magazin People erinnerte er sich: "Sie war schlagfertig und machte Spaß. Es war ein bisschen flirtend, so wie sie mit jedem Mann gewesen wäre. Aber weil er war, wer er war, gab das der Sache noch etwas mehr Glanz." Er fügte hinzu: "Sie trennten sich in herzlichem Einvernehmen." Auch Johns enge Freundin Sasha Chermayeff erinnert sich daran, wie er ihr von dem Treffen erzählte: "Er fand es irgendwie amüsanter als erwartet bei einem royalen Treffen, ein bisschen echter. Ich glaube, er mochte sie." Johns Bitte um ein Coverinterview lehnte Diana beim Treffen höflich ab – mit dem Hinweis, sie wolle es sich für die Zukunft offenlassen. Im Februar 1997 schrieb sie ihm aus dem Kensington Palace erneut, um sein Anliegen endgültig abzusagen. Am Ende ihres Briefes drückte sie laut Johns damaliger Assistentin RoseMarie Terenzio ihre Anteilnahme aus: "Ich hoffe – und das Wort 'hoffe' hatte sie unterstrichen – die Medien lassen dich und Carolyn in Ruhe. Ich weiß, wie schwer das ist."

Das kurze Kapitel zwischen Diana und John endete auf tragische Weise gleich zweimal: Als Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, drängte Johns Ehefrau Carolyn Bessette ihn, ihren Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (41) zu kondolieren. John entschied sich letztlich dagegen, da er den Prinzen nicht besonders nahestehend war – obwohl er als einer der wenigen Menschen wirklich verstehen konnte, was es bedeutet, einen Elternteil öffentlich betrauern zu müssen. Sein Vater, Präsident John F. Kennedy (†46), war 1963 ermordet worden, als John gerade einmal zwei Jahre alt war. Zudem trauerte er um seine Mutter. Knapp zwei Jahre nach Dianas Tod, am 16. Juli 1999, kam auch John ums Leben – gemeinsam mit seiner Frau Carolyn und deren Schwester Lauren, als ihr Kleinflugzeug über dem Atlantik abstürzte.

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Collage: Getty Images, ActionPress Collage: John F. Kennedy Jr. wollte Prinzessin Diana als Covergirl

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Getty Images John F. Kennedy Jr. mit seiner Frau Carolyn, 1998

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995