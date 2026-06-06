Brief verrät: Diesen Wunsch hatte Diana für William & Harry

Ein bislang unveröffentlichter Brief von Prinzessin Diana (†36) gibt rührende Einblicke in ihre Wünsche für ihre Söhne Prinz William (43) und Prinz Harry (41). Das Schreiben stammt Kurier zufolge aus dem November 1995 und war an einen Fan namens Michael Barratt gerichtet, der Prinzessin Diana nach ihrem viel beachteten BBC-Interview aufmunternde Worte geschickt hatte. Darin dankte sie ihm für seine aufbauenden Gedanken – und äußerte einen besonderen Wunsch für ihre beiden Söhne. Das zweiseitige Schreiben wird aktuell beim Auktionshaus Reeman Dansie versteigert.

In dem Brief teilte Diana mit, wie berührt sie von Michael Barratts Worten zur Selbsterkenntnis und zum Weiterleben sei. Sie schrieb, sie hoffe, dass ihr Interview anderen Frauen in ähnlichen Situationen helfen werde, und blicke voller Vorfreude auf die Zukunft. Vor allem aber betonte sie, dass sie Prinz William und Prinz Harry die Bedeutung tiefergehender Kommunikation vermitteln wolle. Den Brief schloss die Prinzessin mit den Worten: "Mit besten Grüßen, Ihre Diana." Der Hintergrund des Schreibens war Dianas aufsehenerregendes Exklusivgespräch mit der BBC, das in Großbritannien rund 23 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hatte. Darin beschrieb sie, wie sie sich vom Königshaus allein gelassen und sabotiert fühlte, und sprach offen über die Affäre ihres damaligen Mannes Charles (77). "Wir waren zu dritt in dieser Ehe", sagte sie damals.

Dianas Brief reiht sich in eine Reihe von persönlichen Schriftstücken der Prinzessin ein, die in letzter Zeit den Weg in Auktionshäuser gefunden haben. So kommt etwa auch ein Brief, den sie während ihrer Flitterwochen 1981 an eine Schulfreundin schrieb, demnächst unter den Hammer. Dass Dianas Wunsch nach einer engen Bindung zwischen ihren Söhnen nicht in Erfüllung ging, macht das Schreiben besonders bewegend: Prinz William und Prinz Harry sollen seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander pflegen. Harry und seine Frau Meghan (44) hatten sich 2020 vom Königshaus losgesagt, seitdem erhob der Herzog von Sussex eine Reihe von Vorwürfen gegen seine Familie.

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018