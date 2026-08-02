Neue Enthüllungen zu Prinzessin Dianas (†36) letzten Anrufen

Fast 29 Jahre nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana (†36) am 31. August 1997 im Pariser Pont-de-l'Alma-Tunnel sorgen neue Details für Aufsehen. Das Magazin OK! hat jetzt vollständige Transkripte der letzten Telefonate veröffentlicht, die Diana kurz vor ihrer Abfahrt aus dem Pariser Ritz Hotel geführt hatte. Demnach telefonierte sie in jener Nacht des 30. August unter anderem mit ihren Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (41), die sich zu diesem Zeitpunkt wie üblich mit der königlichen Familie auf Schloss Balmoral in Schottland aufhielten, sowie mit ihrer langjährigen spirituellen Beraterin Rita Rogers und dem Reporter Richard Kay von der Daily Mail.

Besonders berührend sind die geschilderten Gespräche mit ihren Söhnen. William schwärmte seiner Mutter demnach begeistert von einem Schulprojekt über Landminen vor und lobte dabei auch Dianas humanitäres Engagement, was sie zu Tränen gerührt haben soll. Ein zweiter Anruf am selben Abend sei jedoch kurz geblieben, weil die Prinzen gerade mit ihren Cousins spielten. Im Gespräch mit ihrer Vertrauten Rogers soll Diana außerdem gelacht und erzählt haben, dass Dodi Fayed losgezogen sei, um einen Ring zu kaufen. Rogers berichtete gegenüber OK!, sie habe Diana daraufhin gewarnt, es klinge nach einem Verlobungsring. Diana habe geantwortet: "Oh nein, ich hoffe nicht, was soll ich dann sagen?" Rogers soll Diana auch eindringlich gebeten haben, Paris zu verlassen, da sie ein schlechtes Gefühl gehabt habe. Den letzten Anruf, den Ermittler Diana zuordnen konnten, tätigte sie kurz vor der Abfahrt an Kay von der Daily Mail. Dabei soll sie ihm erzählt haben, dass ihr der lange Sommer viel abverlangt habe und sie sich darauf freue, am nächsten Tag endlich nach London zurückzukehren, um ihre Söhne wiederzusehen.

Dianas letzter Sommer stand ganz im Zeichen ihrer Beziehung zu Dodi Fayed. Die beiden verbrachten gemeinsam Urlaub im Mittelmeer, bevor sie in Paris Halt machten. Der Unfall, bei dem neben Diana auch Dodi sowie Fahrer Henri Paul ums Leben kamen, löste weltweit eine Welle der Trauer aus. Diana war zum Zeitpunkt ihres Todes 36 Jahre alt. Ihre Söhne William und Harry waren damals 15 und 12 Jahre alt. Beide haben in den vergangenen Jahren in Interviews und Büchern immer wieder über den Verlust ihrer Mutter gesprochen und darüber, wie sehr er sie bis heute prägt.

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Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Prinzessin Dianas Beerdigung 1997