Am Tag vor ihrem Tod wollte Diana sich mit Fergie versöhnen

Einen Tag vor ihrem tragischen Tod am 31. August 1997 sandte Prinzessin Diana (†36) eine berührende Botschaft an ihre langjährige Freundin Sarah Ferguson (66). Obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt seit einem Jahr nicht mehr miteinander gesprochen hatten, wandte sich Diana offenbar an eine gemeinsame Freundin und fragte nach Sarah. Wie die frühere Herzogin von York in ihrer 2011 erschienenen Autobiografie "Finding Sarah: A Duchess's Journey to Find Herself" enthüllte, soll Diana dabei gesagt haben: "Wo ist diese Red? Ich möchte mit ihr sprechen." Diana nannte Sarah "Red" – anspielend auf ihre roten Haare. Für sie war das im Nachhinein ein klares Zeichen, dass ihre Freundin eine Versöhnung angestrebt hatte.

In ihrem Buch beschreibt Sarah, wie schmerzhaft die einjährige Funkstille für sie gewesen war – und dass sie nie wirklich wusste, warum die Freundschaft zuletzt so abgekühlt war. "Leider hatten wir am Ende ein Jahr lang nicht miteinander gesprochen, obwohl ich nie den Grund kannte, außer dass Diana, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, daran festhielt", schrieb sie. Die frühere Herzogin habe trotzdem weiter Briefe geschrieben, in der Hoffnung, die Freundschaft zu retten: "Ich schrieb Briefe und dachte, egal was passiert ist, lass es uns klären. Und ich wusste, dass sie zurückkommt." Als möglicher Auslöser für den Streit gilt ein Buch, das Sarah 1996 veröffentlichte und in dem sie erwähnte, sich von Schuhen, die sie von Diana geliehen hatte, Fußwarzen eingefangen zu haben.

Dabei waren die beiden einst echte Seelenverwandte. Sarah heiratete 1986 Ex-Prinz Andrew (66), den Schwager von Diana, und wurde so zur Schwägerin der Prinzessin. Doch die beiden Frauen kannten sich bereits vorher und waren sogar entfernte Cousinen vierten Grades. In den 1980er Jahren waren sie unzertrennlich: gemeinsame Poloausflüge, Weihnachten in Sandringham und Auftritte auf dem Balkon beim jährlichen Trooping the Colour gehörten zu ihrem gemeinsamen Alltag. In einem exklusiven Interview mit Hello! erinnerte sich Sarah im Jahr 2021 liebevoll an ihre Freundin: "Ich denke die meisten Tage an sie, denn sie war die einzige andere Person, die dabei war und diese Zeit in den 80ern kannte." Über Diana sagte sie außerdem: "Sie war so lustig. Es gibt niemanden wie sie. Ich werde immer ihr helles Lachen in Erinnerung behalten."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Fergie bei der BFI Luminous Fundraising Gala 2019, Rechts: Prinzessin Diana

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Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

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Getty Images Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Jahr 1989