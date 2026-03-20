Nach über 30 Jahren: "Immer wieder sonntags" wird abgesetzt

Eine Ära geht zu Ende: Der Südwestrundfunk hat entschieden, die beliebte Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags" ab 2027 nicht mehr fortzuführen. Fast 30 Jahre lang war die Show, die jeden Sonntagvormittag für gute Laune und musikalische Vielfalt sorgte, eng mit dem Europa-Park in Rust verbunden. Der Freizeitpark bedauert das Aus der traditionsreichen Sendung zutiefst, wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt. "Wir bedauern sehr, dass eine so traditionsreiche und beim Publikum außerordentlich beliebte Sendung ab 2027 nicht mehr weitergeführt werden soll", erklärte Parkinhaber Roland Mack. Die Entscheidung des Senders werde zwar respektiert, doch hätte der Europa-Park die Show gerne auch in Zukunft als Gastgeber begleitet.

Über viele Jahre hinweg hat der Europa-Park beträchtliche Investitionen in Infrastruktur, Organisation und Rahmenbedingungen getätigt, um dem Format optimale Voraussetzungen zu bieten. Ann-Kathrin Mack, geschäftsführende Gesellschafterin und verantwortlich für Marketing und Kommunikation, betonte die Rolle von Moderator Stefan Mross (50), der über viele Jahre hinweg eng mit der erfolgreichen Sendung verbunden war. "Er hat 'Immer wieder sonntags' mit seiner Persönlichkeit, seiner Bodenständigkeit und seiner Nähe zum Publikum entscheidend geprägt und zu ihrem unverwechselbaren Charakter beigetragen", so Ann-Kathrin. Der Park hätte sich gewünscht, dass die Show auch künftig in Rust eine Heimat behält.

Die Sendung entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil des Sommers und begeisterte Generationen von Fans weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Als sympathischer Botschafter für Lebensfreude und Familienunterhaltung baute "Immer wieder sonntags" eine treue Fangemeinde auf und war für unzählige Menschen ein fester Termin am Sonntagvormittag. Der Europa-Park dankt dem gesamten Team der Sendung sowie allen Zuschauerinnen und Zuschauern für ihre langjährige Treue. Bevor die Show endgültig endet, gibt es 2026 noch eine letzte Sendestaffel, die am 31. Mai beginnt.

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ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

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Imago Stefan Mross feiert mit seinen Gästen im Konfettiregen bei "Immer wieder sonntags" in Rulantica, Folge 12 vom 08.09.2024

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Imago Stefan Mross mit Florian Silbereisen und Andy Borg bei "Immer wieder sonntags" in Rulantica, Rust, am 08.09.2024

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