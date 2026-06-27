Als Rapper: Tom Hardy veröffentlicht im August erstes Album

Nicht nur als Schauspieler macht Tom Hardy (48) von sich reden – der Brite wagt sich nun auch als Rapper auf die Bühne. Unter dem Pseudonym Frankie Pulitzer, auch bekannt als Face Puller, bringt der Oscar-Preisträger gemeinsam mit der Supergroup Czarface ein ganzes Album heraus. Das Projekt trägt den Namen "Czarface Meets Frankie Pulitzer" und erscheint am 28. August. Als Vorgeschmack gibt es schon jetzt die erste Single "Brothers Grimm" zu hören. Mit dabei auf dem Album sind prominente Gäste wie Busta Rhymes (54), Method Man (55) und EL-O.

Czarface setzt sich aus den Rappern 7L & Esoteric sowie Inspectah Deck vom Wu-Tang Clan zusammen. Das Rap-Album erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem es um Toms Zukunft in der Paramount+-Serie "MobLand" ordentlich brodelt. Laut einem Bericht des Mediums Puck soll der Schauspieler am Set häufig zu spät erschienen sein, Dialoge eigenmächtig umgeschrieben und sich mit Produzenten angelegt haben. Außerdem soll er unzufrieden damit gewesen sein, dass "MobLand" sich zunehmend zu einer Ensembleserie entwickelt. Zuletzt hieß es, man arbeite "kreativ daran", ihn in der Produktion zu halten – ein endgültiger Abgang könnte die Produktion Millionen kosten.

In der von Guy Ritchie (57) produzierten Gangsterstory spielt Tom den Problemlöser der Harrigan-Verbrecherfamilie, angeführt von Pierce Brosnan (73) und Helen Mirren (80). Letztere betonte gegenüber Entertainment Weekly ausdrücklich ihre Unterstützung für ihren Serienkollegen: "Ich liebe Tom, ich halte ihn für den erstaunlichsten Schauspieler", sagte die Schauspielerin. "Verschiedene Schauspieler haben verschiedene Prozesse. Tom ist ein ganz besonderer Mensch. Meine Unterstützung für ihn ist aufrichtig und von Herzen." Übrigens ist "Czarface Meets Frankie Pulitzer" nicht die erste Berührung des 48-Jährigen mit der Rapwelt: Ein unveröffentlichter Mixtape aus dem Jahr 1999, den er unter dem Namen Tommy No. 1 aufgenommen hatte, tauchte 2018 wieder auf.

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

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Getty Images Method Man 2019 in New York City

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Instagram / helenmirren Helen Mirren, Schauspielerin