Droht Tom Hardy etwa das Serien-Aus im gefeierten "MobLand"?

Tom Hardy (48) sorgt mit neuen Schlagzeilen rund um seine Erfolgsserie "MobLand" für Gesprächsstoff. Ein Bericht von Puck behauptet, der Schauspieler sei nach wiederholten Auseinandersetzungen mit den Produzenten Jez Butterworth und David Glasser gefeuert worden – angeblich habe Jez sogar ein klares Ultimatum gestellt. Doch laut TMZ ist die Situation deutlich komplizierter: Aus Produktionskreisen heißt es, die Tür für Toms Rückkehr in die Londoner Gangstersaga auf Paramount Plus sei noch nicht endgültig zu. Die Lage sei "im Fluss", heißt es weiter – und damit bleibt die Zukunft des Stars in dem Streaming-Hit vorerst offen.

Hintergrund der aktuellen Verwirrung: Während Puck von einem klaren Rauswurf berichtet, betont TMZ, dass es intern noch keine endgültige Entscheidung gebe. Brisant ist außerdem, dass die Serie bisher noch gar nicht offiziell für eine dritte Staffel bestellt wurde. Selbst wenn Tom also tatsächlich nicht zurückkehren sollte, könnte diese Frage am Ende hinfällig sein, falls es mit "MobLand" gar nicht weitergeht. Die Crime-Serie startete im vergangenen Jahr bei Paramount Plus, entwickelte sich dort schnell zum Zuschauermagneten und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert. In dem düsteren London-Drama steht Tom an der Seite von Hochkarätern wie Pierce Brosnan (73) und Helen Mirren (80) vor der Kamera, außerdem gehören Joanne Froggatt (45), Mandeep Dhillon und Lara Pulver zum prominenten Ensemble.

In "MobLand" ist Tom, der 2024 für seine Rolle als Alfie Solomons in Peaky Blinders mit dem CBE ausgezeichnet wurde, in prominenter Gesellschaft. An seiner Seite spielen Stars wie Pierce Brosnan und Helen Mirren sowie die britischen Schauspielerinnen Joanne Froggatt, Mandeep Dhillon und Lara Pulver. Der Brite ist neben seiner Serienkarriere vor allem durch Blockbuster-Rollen bekannt – etwa als Bane im Kinofilm "The Dark Knight Rises" oder in der "Venom"-Reihe, in der er die Hauptrolle übernahm.

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

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Getty Images Tom Hardy bei der Premiere von "MobLand" im SVA Theater in New York City