Körperliche Belastung zwingt Tom Hardy zur Karrierepause

Nach dem Abschluss der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie "MobLand" plant Tom Hardy (48) offenbar eine mehrjährige Auszeit von der Filmbranche. Laut Insidern, die dem britischen Klatschformat Talk Of The Town berichteten, möchte der 48-Jährige ein Sabbatical einlegen, das mehrere Jahre dauern könnte. Für seine Millionen von Fans weltweit bedeutet das: Auf der großen Leinwand wird Tom so schnell wohl nicht mehr zu sehen sein.

Als Hauptgrund für die Pause gelten die körperlichen Folgen seiner zahlreichen actionreichen Rollen. Dem Schauspieler haben die Strapazen sichtlich zugesetzt. "Ich hatte nun zwei Knieoperationen, meine Bandscheibe im Rücken ist verrutscht, ich habe außerdem Ischias... Alles fällt auseinander, und das wird nicht besser", schilderte Tom die Situation. Daneben wird auch vermutet, dass er die freie Zeit nutzen möchte, um mehr mit seiner Familie zusammen zu sein. Zuletzt war er gemeinsam mit seiner Frau Charlotte Riley (44) bei einem seltenen Strandurlaub auf Barbados gesichtet worden – kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zu "MobLand".

In der Paramount+-Serie "MobLand" spielt Tom die Figur Harry Da Souza, einen Problemlöser für eine mächtige Londoner Verbrechensfamilie, angeführt von Conrad und Maeve – verkörpert von Pierce Brosnan (72) und Helen Mirren (80). Die erste Staffel gehörte zu den meistgesehenen Inhalten des Streamingdienstes im vergangenen Jahr. Neben "MobLand" ist Tom vor allem für seine Rollen in Blockbustern wie "Inception", dessen Handlung er bis heute nicht ganz verstanden hat, "The Dark Knight Rises" und der Venom-Reihe bekannt sowie für seine Rolle in der BBC-Erfolgsserie "Peaky Blinders". Privat ist er seit Jahren mit der Schauspielerin Charlotte Riley liiert, die er 2009 bei den Dreharbeiten zu "Wuthering Heights" kennenlernte. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy bei der Premiere von "MobLand" im SVA Theater in New York City

Anzeige Anzeige

Imago Szene mit Tom Hardy in der MTV-Serie "MobLand" (2025), Staffel 1, Episode 6

Anzeige Anzeige

Tristan Fewings/Getty Images Tom Hardy und Charlotte Riley bei der "Dunkirk"-Weltpremiere in London