Erste Fotos und Teaser: "MobLand" kehrt mit Tom Hardy zurück

Tom Hardy (48) ist zurück als knallharter Fixer Harry Da Souza: In den ersten Szenen zur zweiten Staffel von "MobLand", die Paramount Plus jetzt veröffentlicht hat, steckt der Schauspieler tief im Chaos der Londoner Unterwelt. Im brandneuen Teaser hört man Harry sagen: "Das war nicht gerade ein wunderbarer Tag für mich. Ich stehe unter einem Haufen Druck." Während dazu brutale Schießereien und Familienfehden zu sehen sind, feiern auch Helen Mirren (80) und Pierce Brosnan (73) ihr Seriencomeback als mächtiges Gangsterpaar. Die neuen Folgen der von Guy Ritchie (57) produzierten Crime-Serie starten am 18. September weltweit bei Paramount Plus.

Der Trailer verrät bereits, worauf sich die Fans in Staffel zwei einstellen müssen: Die Harrigans, angeführt von Patriarch Conrad, gespielt von Pierce, und seiner ebenso skrupellosen Frau Maeve, dargestellt von Helen, sind nach dem Gefängnis wieder auf freiem Fuß – doch ihr Imperium droht zu zerbrechen. Harry beschreibt die Lage im Clip so: "Die Leute, für die ich arbeite, die Harrigans, sie beherrschen Nordlondon. Diese Familie steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Reif dafür, ausgenutzt zu werden." Laut offizieller Serienbeschreibung müssen die Harrigans versuchen, trotz innerer Spannungen geschlossen aufzutreten, während neue Rivalen auf den Plan treten und um die Macht kämpfen. Neben Tom, Helen und Pierce sind unter anderem auch Paddy Considine (52), Joanne Froggatt (45), Lara Pulver, Anson Boon, Jasmine Jobson, Janet McTeer und Toby Jones wieder mit von der Partie. Insgesamt zehn neue Episoden sollen die blutige Familienfehde weitererzählen.

Die neuen Szenen erscheinen nach Wochen voller Spekulationen um Toms Zukunft in der Serie. Mehrere US-Medien hatten im Mai berichtet, der Hollywoodstar sei nach Streitigkeiten über Dialoge und Verspätungen am Set gefeuert worden und werde nicht mehr für eine mögliche dritte Staffel zurückkehren. Später hieß es dann, nach Gesprächen mit Showrunner Jez Butterworth und den Produzenten stehe einer gemeinsamen Zukunft doch wieder nichts im Weg, ein drittes Kapitel sei zumindest wieder im Gespräch. Während sich Sender und Studio zu den Gerüchten bisher nicht äußern, stärkte Helen ihrem Kollegen öffentlich den Rücken: Auf einem Event schwärmte sie laut Entertainment Weekly: "Ich liebe Tom, ich finde, er ist der erstaunlichste Schauspieler." Die Oscarpreisträgerin betonte, verschiedene Schauspieler hätten eben unterschiedliche Arbeitsweisen, und nannte Tom "eine ganz besondere Person". Schon zuvor hatte sie ihm in einem emotionalen Instagram-Post ihre Zuneigung gezeigt – ein deutliches Signal, dass der Zusammenhalt im "MobLand"-Cast auch hinter den Kulissen groß ist.

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

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Paramount Plus Tom Hary in der zweiten Staffel von "MobLand"

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Getty Images Pierce Brosnan, Dame Helen Mirren, Tom Hardy und Guy Ritchie bei der Global Premiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square