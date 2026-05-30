Tom Hardy steht unter Druck: Helen Mirren setzt ein Zeichen

Rund um die Paramount+-Serie "MobLand" häufen sich die Berichte über Streit und Chaos am Set – und mittendrin: Tom Hardy (48). Dem britischen Schauspieler wird vorgeworfen, wiederholt zu spät am Set erschienen zu sein und sich in kreative Entscheidungen eingemischt zu haben, ohne darum gebeten worden zu sein. Einige Medien meldeten sogar, er sei nach der zweiten Staffel gefeuert worden und werde für eine dritte Staffel nicht zurückkehren. Inmitten all dieser Berichte hat seine Kollegin Helen Mirren (80) nun auf Instagram ein klares Zeichen gesetzt: Sie teilte ein Foto von Tom und schrieb darüber die Worte "Liebe dich jetzt und für immer, Helen".

Zwischen Helen und Tom soll es im Zuge der Streitereien nämlich auch zu einem Konflikt gekommen sein. Neben der "The Queen"-Berühmtheit selbst relativiert aber auch ein Insider die Gerüchte. Die Quelle erklärte gegenüber der Daily Mail, Toms Unpünktlichkeit sei für die Schauspielerin zwar "frustrierend" gewesen, von echter Feindseligkeit könne aber keine Rede sein: "Ich weiß, dass sie ein paarmal zu ihm gesagt hat: 'Los, Tom, wir warten schon ewig, lass uns weitermachen' – aber sie ist nie gegen Tom aufgetreten."

Bereits im Dezember, als erste Berichte über Unstimmigkeiten am Set auftauchten, hatte Helen auf Instagram reagiert und Tom in einem Post in den höchsten Tönen gelobt – für "seine Brillanz vor der Kamera", "seine Hingabe abseits der Kamera", "sein gutes Herz" und die "HardyHugs", die sie bekomme, wenn sie gemeinsam am Set seien. Dass Toms Name in Verbindung mit Konflikten am Set auftaucht, ist jedoch keine Neuigkeit: Bereits beim Dreh von "Mad Max: Fury Road" im Jahr 2015 soll es laut übereinstimmenden Medienberichten zu heftigen Auseinandersetzungen mit seiner Co-Darstellerin Charlize Theron (50) gekommen sein. Tom selbst sprach später offen über diese Zeit und räumte gegenüber dem Autor Kyle Buchanan ein: "Im Nachhinein war ich in vielerlei Hinsicht überfordert. Was sie brauchte, war ein besserer, vielleicht erfahrenerer Partner an ihrer Seite."

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Getty Images Pierce Brosnan, Dame Helen Mirren, Tom Hardy und Guy Ritchie bei der Global Premiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

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Instagram / helenmirren Helen Mirren, Schauspielerin