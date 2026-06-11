Tom Hardys "MobLand"-Aus kostet die Produktion Millionen

Tom Hardy (48) sorgt bei der Erfolgsserie "MobLand" für ordentlich Wirbel hinter den Kulissen. Der Schauspieler, der in der Paramount+-Produktion seit 2025 als Harry Da Souza an der Seite von Stars wie Pierce Brosnan (73) und Helen Mirren (80) vor der Kamera stand, soll laut Hollywood Reporter in einen heftigen Streit mit den Produzenten geraten sein. Demnach habe sich Tom am Set geweigert, seinen Wohnwagen zu verlassen, was schließlich zu seinem Ausstieg noch vor dem Start der Dreharbeiten zur dritten Staffel geführt haben soll. Zudem soll er sich in kreative Entscheidungen eingemischt haben. Besonders brisant: Laut der britischen Sun könnte das Aus für die Produktion nun richtig teuer werden.

Wie das Blatt weiter berichtet, reißt Toms plötzlicher Abschied eine enorme Lücke in die Erzählstruktur von "MobLand". Seine Figur ist in der Crime-Saga rund um die Londoner Gangsterfamilie Harrigan von zentraler Bedeutung und arbeitet dort als Problemlöser für Conrad Harrigan, gespielt von Pierce, und dessen Ehefrau Maeve, verkörpert von Helen. Da die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits abgeschlossen sein sollen, müssen nun zahlreiche Szenen überarbeitet oder sogar komplett neu gedreht werden, um Toms Charakter aus der Geschichte zu entfernen. Ein Insider erklärt gegenüber der Sun: "Die Rolle ist für die Geschichte von zentraler Bedeutung, deshalb kann er in der dritten Staffel nicht einfach verschwinden – es muss eine Erklärung für seine Abwesenheit geben." Ob Tom für zusätzliche Szenen noch einmal an das Set zurückkehrt oder die Produzenten die fertige Staffel allein mit Tricks im Schnitt und neuem Material retten müssen, sei derzeit noch offen.

Hinter den Kulissen von "MobLand" sollen die Verantwortlichen nun vor einer echten Mammutaufgabe stehen. Laut der Quelle müssen die Produzenten bereits jetzt intensiv "über die gewaltige Aufgabe nachdenken", wie die Serie ohne Tom weitergehen soll. Fest steht laut den Berichten nur, dass die Zukunft des Formats selbst nicht infrage gestellt wird. Tom, der privat dreifacher Vater ist, gibt sein Privatleben nur selten preis und hält sich zu den aktuellen Turbulenzen bislang komplett bedeckt. Zuletzt setzte Helen ein Zeichen, als sie ein Foto von Tom teilte und dazu schrieb: "Liebe dich jetzt und für immer, Helen." Toms Abgang dürfte das Gefüge am Set spürbar verändern.

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Imago Szene mit Tom Hardy in der MTV-Serie "MobLand" (2025), Staffel 1, Episode 6

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Getty Images Pierce Brosnan, Dame Helen Mirren, Tom Hardy und Guy Ritchie bei der Global Premiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square