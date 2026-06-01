Drogen & Alkohol: So sehr kämpfte Tom Hardy in Vergangenheit

Tom Hardy (48) macht derzeit wieder mit Negativschlagzeilen von sich reden. Wie der Journalist Matthew Belloni berichtet, soll es am Set der Paramount+-Serie "MobLand" zu heftigen Spannungen gekommen sein. Die Folge: Sein Vertrag wurde für eine mögliche dritte Staffel offenbar nicht verlängert. Offiziell bestätigt wurde das bislang zwar nicht, doch die Gerüchte um Streitigkeiten hinter den Kulissen reißen nicht ab. Parallel dazu erinnert die Daily Mail an die schwierige Vergangenheit des Hollywoodstars. Tom sprach in einem Interview offen über seine früheren Alkohol- und Drogenprobleme und gab zu, schon als Kind ein echter Problemfall gewesen zu sein. "Ich bin damit aufgewachsen, viel Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen", erzählte er ehrlich. "Es gab nur ein Problem. Ich war als Kind ein ziemlicher Unruhestifter. Nein, besser gesagt: Ich war ein richtiger Unruhestifter!"

Schon als Teenager geriet der Hollywoodstar auf die schiefe Bahn: Mit nur 13 Jahren soll er bereits alkohol- und crackabhängig gewesen sein. Wenig später flog er wegen Diebstahls von seinem Internat in Surrey. Auch mit der Polizei kam Tom immer wieder in Konflikt – unter anderem wurde er nach einer Spritztour festgenommen. Besonders erschütternd: Mit 16 Jahren war der Schauspieler bereits abhängig von Alkohol und Kokain. Seine Sucht war so schlimm, dass Tom rückblickend sagte: "Ich hätte meine Mutter für einen Stein Crack verkauft." Auch seine Ehe mit Sarah Ward zerbrach an den Problemen. 2003 erreichte sein Absturz schließlich den traurigen Höhepunkt: Nach einem Crack-Kokain-Exzess brach Tom in London zusammen und wurde bewusstlos in einer Blut- und Erbrochenen-Lache gefunden. Erst danach zog der Schauspieler die Reißleine. "Ich musste etwas verlieren", erklärte er später gegenüber Hello!. Mit Unterstützung seiner Eltern machte Tom schließlich einen Entzug und begann eine Psychotherapie.

Nachdem Tom clean geworden war, schaffte er schließlich den großen Neustart. Der Schauspieler ergatterte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen und gründete sogar seine eigene Theatergruppe namens "Shotgun Theatre". Besonders wichtig war ihm dabei offenbar die Anerkennung seines Vaters. "Ich wollte, dass mein Vater stolz auf mich ist, und so bin ich zur Schauspielerei gekommen", erklärte Tom einst gegenüber dem Telegraph. Weiter sagte er: "Weil ich nichts anderes tun konnte und darin eine Disziplin gefunden habe, zu der ich immer wieder zurückkehren will." Heute zählt Tom zu den größten Hollywoodstars seiner Generation. Doch ob er auch künftig Teil der Serie "MobLand" sein wird, bleibt aktuell unklar. Wie es mit seiner Rolle weitergeht, dürfte wohl erst die nächste Zeit zeigen.

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

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Getty Images Tom Hardy im Oktober 2024