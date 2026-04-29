Mark Ruffalo bestätigt: So geht es mit "Spider-Man" weiter

Mark Ruffalo (58) sorgt gerade für mächtig Wirbel in der Marvel-Community. Der Schauspieler, der im Marvel Cinematic Universe (MCU) den Hulk verkörpert, trat kürzlich bei einem öffentlichen Interview auf der Bühne auf und plauderte dabei ordentlich aus dem Nähkästchen – auch über die Zukunft von Tom Hollands (29) "Spider-Man". Ein TikTok-Clip des Auftritts verbreitet sich derzeit rasend schnell in den sozialen Medien und wird von zahlreichen englischsprachigen Medien aufgegriffen. Der Grund: Mark verrät darin, dass "Spider-Man" schon bald gegen einen außerirdischen Feind kämpfen wird – und das klingt für viele Fans nach einem einzigen Individuum: Venom.

"Es passiert zu 1.000 %, dass er in Zukunft gegen einen Außerirdischen kämpfen wird", sagt Mark in dem viralen Clip über Spider-Man. Einen konkreten Namen nennt er dabei zwar nicht, doch die Fans sind sich einig: Gemeint sein dürfte der Symbiont Venom, ein Fanliebling, auf dessen MCU-Auftritt die Community seit Jahren wartet. Allerdings könnten sich Marks Worte auch auf etwas völlig anderes beziehen – etwa auf "Avengers: Secret Wars", das für 2027 geplant ist. In der Comic-Vorlage spielt "Spider-Man" eine bedeutende Rolle und trifft auf allerlei außerirdische Figuren. Offiziell bestätigt ist Venom im Marvel Cinematic Universe jedenfalls noch nicht.

Zuletzt hatte Tom Hardy (48) den Symbionten Venom gespielt – und mit dem Film "Venom: The Last Dance" aus dem Jahr 2024 offiziell Abschied von der Rolle genommen. Dabei hatte Hardy bereits einen kurzen Auftritt in "Spider-Man: No Way Home" von 2021, damals aber nur als Cameo. Zu einer direkten Begegnung zwischen Spider-Man und Venom kam es dabei nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass die "Spider-Man"-Lizenz seit 1996 bei Sony liegt, was es für Disney kompliziert macht, Figuren wie Venom in eigene Produktionen zu integrieren.

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Getty Images Mark Ruffalo, Schauspieler

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TikTok / jacksjourney031 Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London

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Getty Images Tom Hardy im Oktober 2024