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Tom Hardy
Mark Ruffalo bestätigt: So geht es mit "Spider-Man" weiter

Mark Ruffalo bestätigt: So geht es mit "Spider-Man" weiter

- Yasmin Keller
Lesezeit: 2 min

Mark Ruffalo (58) sorgt gerade für mächtig Wirbel in der Marvel-Community. Der Schauspieler, der im Marvel Cinematic Universe (MCU) den Hulk verkörpert, trat kürzlich bei einem öffentlichen Interview auf der Bühne auf und plauderte dabei ordentlich aus dem Nähkästchen – auch über die Zukunft von Tom Hollands (29) "Spider-Man". Ein TikTok-Clip des Auftritts verbreitet sich derzeit rasend schnell in den sozialen Medien und wird von zahlreichen englischsprachigen Medien aufgegriffen. Der Grund: Mark verrät darin, dass "Spider-Man" schon bald gegen einen außerirdischen Feind kämpfen wird – und das klingt für viele Fans nach einem einzigen Individuum: Venom.

"Es passiert zu 1.000 %, dass er in Zukunft gegen einen Außerirdischen kämpfen wird", sagt Mark in dem viralen Clip über Spider-Man. Einen konkreten Namen nennt er dabei zwar nicht, doch die Fans sind sich einig: Gemeint sein dürfte der Symbiont Venom, ein Fanliebling, auf dessen MCU-Auftritt die Community seit Jahren wartet. Allerdings könnten sich Marks Worte auch auf etwas völlig anderes beziehen – etwa auf "Avengers: Secret Wars", das für 2027 geplant ist. In der Comic-Vorlage spielt "Spider-Man" eine bedeutende Rolle und trifft auf allerlei außerirdische Figuren. Offiziell bestätigt ist Venom im Marvel Cinematic Universe jedenfalls noch nicht.

Zuletzt hatte Tom Hardy (48) den Symbionten Venom gespielt – und mit dem Film "Venom: The Last Dance" aus dem Jahr 2024 offiziell Abschied von der Rolle genommen. Dabei hatte Hardy bereits einen kurzen Auftritt in "Spider-Man: No Way Home" von 2021, damals aber nur als Cameo. Zu einer direkten Begegnung zwischen Spider-Man und Venom kam es dabei nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass die "Spider-Man"-Lizenz seit 1996 bei Sony liegt, was es für Disney kompliziert macht, Figuren wie Venom in eigene Produktionen zu integrieren.

Mark Ruffalo, Schauspieler
Getty Images
Mark Ruffalo, Schauspieler
Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London
TikTok / jacksjourney031
Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London
Tom Hardy im Oktober 2024
Getty Images
Tom Hardy im Oktober 2024
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