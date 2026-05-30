Gerüchte um "MobLand": Tom Hardy wurde doch nicht gefeuert

Die Gerüchteküche rund um Tom Hardy (48) und seine Rolle in der Paramount+-Serie "MobLand" brodelt weiter. Nachdem bereits spekuliert wurde, ob der Schauspieler die Serie verlassen muss, gibt es nun eine neue Wendung: Laut einer Quelle aus Produktionskreisen, die sich gegenüber Variety geäußert hat, wurde Hardy nicht gefeuert. "Tom wurde nicht gefeuert, die Tür für Staffel drei ist nicht geschlossen, und die Dinge werden kreativ aufgearbeitet", heißt es aus dem Umfeld der Produktion. Damit scheint eine Rückkehr des 48-Jährigen in der dritten Staffel zumindest weiterhin möglich.

Zuvor hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach Tom am Set andere Beteiligte wiederholt habe warten lassen und es zu Konflikten mit den Produzenten gekommen sei. Die zweite Staffel von "MobLand" ist zwar bereits abgedreht, ein offizieller Starttermin auf Paramount+ steht bislang jedoch noch aus. Die Serie war im März 2025 gestartet und entwickelte sich sofort zu einem großen Erfolg bei Fans und Kritikern. Neben Tom sind in der Gangster-Serie unter anderem Helen Mirren (80), Pierce Brosnan (73), Paddy Considine (52) und Joanne Froggatt (45) zu sehen.

In der Vergangenheit sorgten bereits skurrile Aufnahmen von Tom für Schlagzeilen: Im November wurde er in Unterwäsche über das Set der zweiten Staffel spazierend gesichtet. Einem Bericht zufolge soll Produzent Jez Butterworth sogar ein klares Ultimatum in Richtung Hardy gestellt haben – die genauen Hintergründe des Konflikts zwischen dem Schauspieler und der Produktionsseite sind bislang aber nicht abschließend geklärt. Die Serie dreht sich um zwei verfeindete Verbrecherfamilien, deren Machtkampf ganze Imperien zu erschüttern droht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy bei der Premiere von "MobLand" im SVA Theater in New York City

Anzeige Anzeige

Imago Szene mit Tom Hardy in der MTV-Serie "MobLand" (2025), Staffel 1, Episode 6

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London