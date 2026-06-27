Aus mit Bachelor Sebastian: Franzi will Bachelorette werden

Für Franzi endete die Reise bei Die Bachelors früher als erhofft. Sie muss die Show in Folge acht verlassen, weil Bachelor Sebastian Paul alle seine Kandidatinnen nach Hause schickt – bis auf Nadja. Seine Gefühle seien bereits zu stark, um sich auf weitere Dates einzulassen. Für Franzi ist dieser Schritt nur wenig nachvollziehbar. Nun hegt sie neue Pläne: Die 32-Jährige will die nächste Rosenverteilerin bei Die Bachelorette werden.

Das verrät sie im Interview mit Promiflash. "Ich bin offen für das, was kommt, und sehe mich selbst eher in der Rolle der Bachelorette", stellt die Mutter eines Sohnes klar. Diese aktivere Rolle passe eher zu ihrer Persönlichkeit, als Kandidatin bei "Die Bachelors" zu sein. "Die Vorstellung, selbst entscheiden zu können, wen ich kennenlernen möchte, spricht mich sehr an, weil ich mir so bewusst Zeit nehmen kann, Menschen auf meine Art und in meinem Tempo kennenzulernen", erklärt Franzi im Gespräch.

Etwas mehr aktives Handeln hätte sich Franzi anscheinend auch von Sebastian gewünscht: Sie wirft ihm vor, die Entscheidung, die Show zu beenden, zu spät gefällt zu haben. "Im Grunde genommen kann man gegen Gefühle nichts tun. Aber es hätte gar nicht so viel Zeit gebraucht", erklärt die Mannheimerin gegenüber Promiflash. Sie meint, er habe sie gar nicht erst in sein Team holen müssen und kritisiert: "Er war ja direkt verschlossen."

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL "Die Bachelors"-Kandidatinnen Franzi und Josi

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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