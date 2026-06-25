"Langweilig": Franzi schießt gegen Bachelor Sebastian Paul

In Folge acht von Die Bachelors sorgt Sebastian Paul für ein Novum in der Rosenshow. Der Rosenkavalier bricht seine Reise vorzeitig für Nadja ab. Sebastian erklärt den Kandidatinnen, dass seine Gefühle für die 28-jährige Stuttgarterin so stark sind, dass er keinen Sinn in weiteren Dates sieht. Mit seinem Geständnis trifft er bei vielen auf Verständnis – jedoch nicht bei Franzi. Im Interview mit Promiflash zieht sie jetzt Sebastian über vom Leder. Für die 32-Jährige kam die Entscheidung ganz und gar nicht überraschend: "Jedes Date war so langweilig und man war komplett unsicher bei den Gesprächen mit ihm. Es war das Beste für alle."

Da die Mannheimerin als Nachzüglerin zur Gruppe dazukam, habe sie die Dynamik mit anderen Augen gesehen. "Als ich erfahren habe, dass Sebastian die Reise vorzeitig beendet, ist mir nur durch den Kopf gegangen: Endlich spricht er das aus, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es war für alle ja nur noch anstrengend", erinnert sie sich im Gespräch mit Promiflash. Franzi erklärt, sie könne zwar verstehen, dass man gegen Gefühle nichts tun könne, jedoch hätte sich Sebastian ihrer Meinung nach mit der Entscheidung nicht so lange Zeit lassen müssen. "Mir tat es für die Mädels leid, die mit Emotionen dabei waren", gibt sie zu bedenken und betont: "Ich habe überhaupt nichts empfunden für ihn. Ich war nicht mit Emotionen dabei."

Sebastians ungewöhnliches Verhalten war bereits in der Woche zuvor Gesprächsthema. In Folge sieben hatte er sich mitten in der Nacht der Rosen geweigert, die Rosen zu verteilen – ein Schritt, der insbesondere von Franzi in der Show scharf kritisiert wurde. Die Mutter eines Sohnes nannte den Leistungssportler unter anderem den "schlechtesten Bachelor" überhaupt. Fans des Formats stellten sich damals jedoch auf seine Seite und diskutierten den Moment lebhaft auf Instagram.

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RTL "Die Bachelors"-Kandidatinnen Franzi und Josi

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"