Besuche bei Epstein im Gefängnis belasten Sarah Ferguson

Neue Enthüllungen setzen Sarah Ferguson (66) unter Druck: Laut jetzt veröffentlichten E-Mails soll sie 2009 gleich zweimal Kontakt zu Jeffrey Epstein (†66) gesucht haben, während dieser seine Haftstrafe in Florida absaß. Wie der Telegraph berichtet, traf sich Sarah demnach in einem von Epstein gemieteten Büro in Palm Beach, das er im Rahmen eines Arbeitsprogramms regelmäßig aufsuchen durfte, mit dem verurteilten Sexualstraftäter, der damals wegen Delikten mit Minderjährigen einsaß. In den Mails bezeichnet sie den Unternehmer dabei als ihren "lieben, spektakulären und besonderen Freund Jeffrey" und soll sogar einen Fahrer organisiert haben, um zu ihm gebracht zu werden.

Den Unterlagen zufolge, die im Rahmen von Veröffentlichungen des US-Justizministeriums ans Licht kamen, fand das erste Treffen etwa neun Monate nach Beginn von Epsteins 13-monatiger Haftstrafe statt. Sarah wollte ihm demnach Unterlagen zu ihrer Wohltätigkeitsorganisation Mother's Army persönlich übergeben und kündigte ihren Besuch mit der Bitte um eine "schnelle Tasse Tee" an. Eine Woche später versuchte sie laut Bericht ein weiteres Treffen zu arrangieren, das jedoch ins Wasser gefallen sein soll. Ein zweites Rendezvous in dem Palm-Beach-Büro soll dann im Mai 2009 stattgefunden haben, als Epsteins Chauffeur sie am Flughafen einsammelte. In einer Mail schreibt sie angeblich: "Kann dein brillanter Yanoush mich abholen, mich zu dir bringen, dem Großen! Und mich dann nach Miami bringen? Bitte mit Rosen obendrauf!" Bereits zuvor waren E-Mails publik geworden, in denen Sarah Epstein um ein Flug-Upgrade für sich und ihre Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) bat und ihn zugleich scherzhaft aufforderte: "Heirate mich einfach."

Die neu aufgetauchten Schreiben fügen sich in eine lange und enge Verbindung zwischen Sarah und Epstein ein, die bereits in den 90er-Jahren begann. Die Herzogin lernte den Finanzier über ihren damaligen Ehemann Prinz Andrew (66) kennen, mit dem sie zwei Töchter hat. Nach der Scheidung blieb der Kontakt zu Epstein bestehen, insbesondere als Sarah in finanziell schwierige Zeiten geriet. 2010 soll sie ihm in einer weiteren E-Mail sogar angeboten haben, als Hausmanagerin für ihn zu arbeiten, weil sie "dringend" Geld benötige.

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Antibes

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor