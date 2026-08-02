Nach Epstein-Skandal plant Sarah Ferguson ihr Mega-Comeback

Nach monatelangem Abtauchen könnte Sarah Ferguson (66) kurz vor einem spektakulären Comeback stehen. Die Duchess of York war Anfang des Jahres in die Schlagzeilen geraten, als Dokumente veröffentlicht wurden, die ihre engen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) belegten. Die E-Mails zeigten unter anderem, dass sie den Pädophilen als "treuen Freund" und "den Bruder, den ich nie hatte" bezeichnet hatte. In der Folge wandten sich nahezu alle Wohltätigkeitsorganisationen, mit denen sie zusammengearbeitet hatte, von ihr ab. Auch ihre eigene Stiftung Sarah's Trust stellte Hello! zufolge ihre Arbeit auf unbestimmte Zeit ein. Sarah verließ daraufhin Großbritannien und lebte offenbar in einem Luxus-Spa in Österreich bei ihrem Ex-Freund Paddy McNally (†88), der inzwischen verstorben ist.

Dass sie schon bald zurück in die Öffentlichkeit treten könnte, glaubt Königshaus-Experte Phil Dampier. Gegenüber der Daily Mail erklärte er, Sarah wolle möglicherweise "ihre Seite der Geschichte" erzählen und außerdem eine Versöhnung mit König Charles III. (77) anstreben – "um ihrer Töchter willen". Phil Dampier traut ihr dabei zu, sich als Medienpersönlichkeit neu zu erfinden oder sogar ein neues Unternehmen zu gründen. Berichten zufolge sucht Sarah bereits aktiv nach einem Haus in Windsor, was darauf hindeutet, dass eine Rückkehr nach Großbritannien bevorstehen könnte.

Sarah Ferguson ist nicht zum ersten Mal mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Phil bescheinigte ihr eine "außergewöhnliche" Fähigkeit, sich neu zu erfinden, und zeigte sich überzeugt, dass sie nun ihr "unglaublichstes Comeback" noch vor sich habe. Die frühere Duchess of York und Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist Mutter zweier Töchter: Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36). Ihr Verhältnis zum britischen Königshaus gilt seit ihrer Scheidung von Andrew im Jahr 1996 als komplex. Zuletzt hatte sie sich trotzdem immer wieder bei royalen Anlässen gezeigt und den Kontakt zur Familie aufrechterhalten.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala im Palm Beach Casino in Cannes

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Kate und Sarah Ferguson verlassen mit anderen Mitgliedern der Royal Family nach dem Requiem die Westminster Cathedral in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor