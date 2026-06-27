Dankt Mama: Gracie Abrams packt über wilde Teenagerjahre aus

Gracie Abrams (26) blickt offen auf eine turbulente Teenagerzeit zurück – und auf die schwierige Phase mit ihrer Mutter Katie McGrath. Im Podcast "Popcast" sprach die Sängerin scherzhaft davon, sich inzwischen für ihre Familie "anständig benommen" zu haben, gab aber zu, dass der Titel ihres neuen Albums "Daughter From Hell" durchaus ernst gemeint ist. "Ich glaube, meine Mutter und ich haben unsere Beziehung, die wir jetzt haben, wirklich erarbeitet", erzählte sie. Heute ist die Beziehung der beiden kaum wiederzuerkennen: "Sie ist wie mein Lieblingsmensch. Wir FaceTimen. Ich rufe sie ungefähr sechsmal am Tag an."

Die Musikerin macht keinen Hehl daraus, dass ihr Verhältnis zu ihren Eltern damals alles andere als einfach war. "Ich habe sie damals wirklich belogen", gestand sie offen. Gleichzeitig betont sie, wie viel ihr die Art und Weise bedeutete, mit der ihre Eltern mit Konflikten umgingen: "Ich fühle mich sehr glücklich, in diesem Haus mit diesen Eltern aufgewachsen zu sein – aus unzähligen Gründen, aber besonders wegen der Art, wie sie mit Reibung und Konflikten umgegangen sind. Das war sehr anders als in vielen anderen Familien." Den Wandel und die Dankbarkeit gegenüber ihrer Mutter hat sie nun auch musikalisch verarbeitet: "Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wirklich einen Song schreiben zu können – und nicht nur eine SMS, in der ich mich bei ihr entschuldige." Beim Schreiben des Titeltracks habe sie heftig geweint, verriet sie weiter, wie das Magazin People berichtet. "Es ist ein Liebesbrief und eine Dankeskarte, aber gleichzeitig bringt er auch persönliche Ängste zum Ausdruck, niemals die Qualität des Menschen zu erreichen, die ich in meiner Mutter sehe."

Gracie ist die Tochter von Hollywood-Regisseur und Produzent J.J. Abrams, der unter anderem für Serien wie "Alias" und "Lost" sowie Blockbuster wie "Star Wars: The Force Awakens" bekannt ist. Ihre Mutter Katie ist ebenfalls Filmproduzentin und arbeitet seit Jahrzehnten eng mit ihrem Mann zusammen. Gracie wuchs in dieser kreativen Familie in Los Angeles gemeinsam mit ihren Brüdern Henry und August auf. Ihre neue Single "Look at My Life", die sich laut Gracie damit beschäftigt, was es bedeutet, als Erwachsener vollständig in sich selbst aufzublühen, erschien am 25. Juni.

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Getty Images Gracie Abrams im Februar 2024

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Getty Images Gracie Abrams bei der Songwriters Hall Of Fame Induction Ceremony in New York, 2025

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Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre