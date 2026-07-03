Fans verspotten Gracie Abrams' kurzen Pixie-Haarschnitt

Gracie Abrams (26) hat mit ihrem neuen Pixie-Cut für mächtig Gesprächsstoff gesorgt. Die Sängerin und Freundin von Taylor Swift (36) war kürzlich im Video-Podcast "Popcast" der New York Times zu Gast, um über die Nepo-Baby-Debatte zu sprechen. Doch viele Zuschauer hatten nach dem Auftritt nur Augen für ihre auffällig kurze Frisur – und ließen ihrer Kreativität auf X, ehemals Twitter, freien Lauf. "Warum trägt sie immer eine Frisur, als wäre sie eine Waise aus dem Jahr 1820", schrieb ein User auf der Plattform.

Andere Nutzer zogen scherzhaft Gracies Freund Paul Mescal (30) in die Sache hinein. Der Schauspieler wird demnächst Paul McCartney (84) in einem vierteiligen Beatles-Biopic spielen, woraufhin ein X-User witzelte: "Ist ihre Frisur so, weil Paul Mescal sie für Method-Acting-Zwecke als John Lennon cosplayen lässt?" Nicht alle reagierten jedoch mit Spott – viele Fans sprangen der 26-Jährigen zur Seite. "Kurze Haare stehen ihr aber so gut! Nicht jedem steht das, aber sie hat das perfekte, wunderschöne Gesicht dafür – und das weiß sie auch", schwärmte ein Nutzer.

Im Vogue-Podcast "The Run-Through" hatte Gracie zuletzt selbst erklärt, warum sie so begeistert von ihrer neuen Mähne ist: "Es ist einfach so unkompliziert wie nie, seit ich meine Haare immer weiter kürze. Ich liebe es einfach, wenn alles so pflegeleicht ist." Als Vorbilder für ihren Look nannte sie Winona Ryder (54), Gwyneth Paltrow (53) und Chloe Sevigny (51) aus den 1990er-Jahren. Dass der Haarschnitt für Gracie mehr bedeutet als nur eine modische Entscheidung, hatte sie bereits im vergangenen Jahr gegenüber Harper's Bazaar UK angedeutet. Ihr erster Bob sei in einer Phase innerer Unruhe entstanden – "fast wie vor einer Trennung, wenn sich die Dinge innerlich etwas verworren anfühlen", wie sie erklärte, und sie das Gefühl hatte, eine Veränderung zu brauchen.

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Getty Images Gracie Abrams bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre

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Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon