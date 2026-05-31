Gracie Abrams kommt nach Berlin: So gibt's den Ticketvorteil

Gute Nachrichten für alle Fans der US-amerikanischen Sängerin Gracie Abrams (26): Die Musikerin kommt im Rahmen ihrer Tour nach Deutschland und macht dabei gleich zweimal in Berlin Halt. Am 12. und 13. Mai 2027 wird sie in der Uber Arena in der deutschen Hauptstadt auftreten. Wer zu den Ersten gehören möchte, die sich Tickets sichern, hat ab dem 2. Juni um 9 Uhr die Möglichkeit, über einen Pre-Sale auf Ticketmaster vorab in den Ticketverkauf einzusteigen – bis zu 72 Stunden früher als beim regulären Verkauf.

Für den früheren Zugang zu den Tickets ist ein deutsches PayPal-Konto erforderlich. Über die Seite paypalpriotickets.de können Interessierte das gewünschte Konzert auswählen und gelangen dann direkt zum Vorverkauf bei Ticketmaster. Pro Konto und Veranstaltung sind dabei maximal vier Tickets erhältlich. Das berichtet PayPal in einer Pressemitteilung.

Gracie Abrams ist die Tochter des bekannten Hollywood-Regisseurs J.J. Abrams und hat sich inzwischen auch selbst einen Namen in der Musikwelt gemacht. Die Sängerin und Songwriterin wurde am 7. September 1999 in Los Angeles geboren und veröffentlichte in den vergangenen Jahren mehrere Projekte, die ihr eine wachsende Fangemeinde einbrachten. Am 17. Juli wird ihr drittes Studioalbum "Daughter from Hell" erscheinen. Zuletzt machte sie auch als Tourbegleiterin von Taylor Swift (36) auf sich aufmerksam, als sie diese auf ihrer "Eras Tour" als Support-Act begleitete.

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Getty Images Gracie Abrams bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Gracie Abrams bei der Songwriters Hall Of Fame Induction Ceremony in New York, 2025

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Getty Images Gracie Abrams im Dezember 2024