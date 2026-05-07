Geheime Dreharbeiten: Gracie Abrams singt an brennendem Set

In einem verlassenen katholischen Priesterseminar in der englischen Grafschaft Surrey hat Gracie Abrams (26) kürzlich heimlich die Dreharbeiten zu einem neuen Musikvideo absolviert. Die Sängerin legte dabei laut The Sun einen beeindruckenden Auftritt hin: Sie stand in Unterwäsche auf einem Auto, während hinter ihr ein Baum in Flammen aufging. Ein Insider schwärmte gegenüber dem Blatt, das Video sei "dunkel und melancholisch, aber mit ordentlich Würze". Das Video soll Teil ihres bevorstehenden dritten Studioalbums sein, für das sie bereits einen ersten Teaser-Track veröffentlicht hatte.

Die Quelle verriet gegenüber The Sun weiter: "Sie war absolut professionell und behielt trotz des langen Drehtags ihre Energie." Neben der spektakulären Feuerszene wurden auch intimere Szenen in einem als Bar dekorierten Set aufgenommen – an der Seite eines Darstellers, der Gracies Freund Paul Mescal (30) ähnelt. "Es gibt einen Paul-Lookalike im Video, und er kuschelt mit Gracie vor der Kamera", verriet der Insider.

Gracie ist die Tochter des Hollywood-Regisseurs J. J. Abrams (59), der für seine Arbeit an Filmen wie Mission: Impossible III und zwei Star Wars-Teilen bekannt ist. Mit ihrem Album "The Secret Of Us" gelang Gracie 2024 der internationale Durchbruch. Seit demselben Jahr ist sie mit dem irischen Schauspieler Paul zusammen, der zuletzt für seine Rolle in "Hamnet" viel Aufmerksamkeit erhielt. Das Paar lebt gemeinsam in Pauls Haus im Norden Londons.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gracie Abrams im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gracie Abrams bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 während der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre

Erwartet ihr nach diesem düsteren Teaser ein entsprechend melancholisches Album von Gracie? Ja, genau dieser Sound – bitte mehr davon! Lieber etwas leichter mit mehr eingängigen Hooks. Ergebnis anzeigen