Darum passt Oliver Haarmann so gut zu Reese Witherspoon

Reese Witherspoon (50) schwebt privat auf Wolke sieben! Die Schauspielerin genießt aktuell nicht nur den Sommer, sondern auch die Liebe zu ihrem Freund Oliver Haarmann. Der deutsche Finanzexperte begleitete Reese jetzt zu einem ganz besonderen Anlass: Bei der Premiere der neuen Serie "Elle" in New York zeigten sich die beiden erstmals offiziell gemeinsam auf dem roten Teppich. Wie das Magazin People berichtet, traten sie dort sogar im Partnerlook in Pink auf – ein seltener öffentlicher Auftritt des sonst so zurückhaltenden Paares, das seine Beziehung bereits seit rund zwei Jahren fernab des Blitzlichtgewitters lebt.

Während Reese beruflich mit "Elle", dem Prequel zu "Natürlich blond", gerade mächtig Gas gibt, hat sich im Hintergrund offenbar eine harmonische Alltagsroutine mit Oliver eingespielt. Laut People pendelt die Serienproduzentin regelmäßig zwischen ihrem geliebten Zuhause in Nashville und New York hin und her, um Zeit mit ihrem Partner zu verbringen. "Sie mag es, dass er nicht zur Unterhaltungsbranche gehört. Er ist sehr zielstrebig, was seine eigene Karriere angeht, und das passt perfekt zu Reese, die es liebt, beschäftigt und konzentriert zu sein", erklärte ein Insider. Bereits im Sommer 2024 wurden die beiden erstmals beim Dinner in einem New Yorker Restaurant gesichtet, seitdem folgten immer wieder gemeinsame Auftritte – wenn auch meist abseits großer Events.

Privat ticken Reese und Oliver offenbar sehr ähnlich: Beide sollen ihr ruhiges Leben schätzen und lieber einen Abend daheim oder ein kleines Dinner mit Freunden genießen, statt ständig auf Partys unterwegs zu sein. Laut People haben sie in den vergangenen Monaten gegenseitig bereits Freunde und Familie kennengelernt und zeigen sich einander sehr zugewandt. Eine Quelle beschrieb die Beziehung schon vor einiger Zeit als "sehr besonders". "Reese und Oliver legen großen Wert auf ihre Privatsphäre, sie zeigen ihre Zuneigung nicht in der Öffentlichkeit und sind sich einig, dass sie die Welt nicht in ihr Privatleben einbeziehen wollen", so der Insider. Die Oscarpreisträgerin bringt drei Kinder aus früheren Ehen mit Ryan Phillippe (51) und Jim Toth (55) mit in die Beziehung, Oliver hat ebenfalls zwei Kinder mit seiner Ex-Frau – zwei Patchwork-Welten, die sich nun in einem eher privaten, familiären Umfeld begegnen.

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Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025

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Getty Images Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe bei der Weltpremiere der Prime-Video-Serie "Elle" in New York, 23. Juni 2026

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Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter